Sincan cezaevinde tutuklulara 'slogan atar' dediler, milletvekilleriyle görüştürmediler

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde inceleme yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4 kadın milletvekili cezaevi yönetimini "slogan atar" gerekçesi yüzünden 4 siyasi tutuklu ile görüşemedi.

CHP Ankara Milletvekili, Madımak ve insan hakları davalarının avukatı Şenal Sarıhan, “Cezaevi Müdürüne slogan atarlarla atsınlar. Biz görüşebiliriz” dediğini ancak görüşmenin mümkün olmadığını söyledi. 4 kadın tutuklu CHP’liler af beklentilerini dile getirdi. Çocuklu kadın mahkumların günlük 7.5 TL olan iaşe bedelinden haberdar olmadıkları anlaşılan incelemede, CHP heyeti, ziyaretleri öncesinde cezaevinde yoğun bir ön hazırlık yapıldığına dikkat çekti. Kurum müdürü heyete çıplak arama yapmadıklarını söyledi.

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ni ziyaret ve incelemesine Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Aylin Nazlıaka, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Bursa Milletvekili Lale Karabıyık katıldı. Kadın vekillerin ortak tespitleri şöyle:

-380 kadın mahkumun ve 39 çocuğun bilindiği cezaevinde ziyaretimiz nedeniyle yoğun bir ön hazırlık yapıldığı dikkat çekti.

-Çocuklu bazı mahkumların günlük 7.5 TL olan iaşe bedelinden haberdar olmadıkları tespit edildi.

- Türkiye Emekliler Derneği, Çankaya Belediyesi, Ankara Büyükşehir belediyesi gibi kurumların yardım yaptığı cezaevinde 3.600 kitap kapasiteli bir kütüphane, spor salonu, hobi bahçesi gibi imkanlar var. Ayrıca, kuaförlük, dikiş-nakış gibi konularda bazı meslek eğitimleri veriliyor. Kadın mahkumların yaptığı mantılar beğendik gibi mağazalarda satılıyor. Ürettikleri tekstil ürünleri de özel sektörü satılıyor.

-Mahkumlar ayda 3 kapalı, 1 açık görüşme yapabiliyor. Özel günlerde ve bayramlarda 1 görüşme izni var.

Kurum Müdürü: Çıplak arama yapmıyoruz, hücre uygulaması yok

Konuyla ilgili Kurum Müdürü tarafından çıplak arama yapılmadığı belirtilerek, "25 siyasi mahkum var. Diğerleri, gasp, hırsızlık, uyuşturucu madde pazarlamasından yatıyor. Odalar 12 metre kare, bahar aylarında tutuklularda melonkoli eğilimi artıyor. Bu nedenle bu dönemde psikolojik danışmanlık hizmetleri yoğunlaşıyor. Kurumda 155 kişi çalışıyor. 107 güvenlik elemanı, 1 yönetici, 3 psikolog, 3 sosyal kurum uzmanı, 2 öğretmen" ifadelerine yer verildi.