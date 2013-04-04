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Sincan Cezaevi'nde, mahkûmlar 'böcek' ile dinlendi!

Sincan F Tipi’ne yatan bazı mahkûmlar aileleri ile yaptıkları görüşmelerin ‘böcek’ diye tabir edilen dinleme cihazı ile dinlendiğini söyledi. Böceklerin fotoğraflarını ise BDP’li Hasip Kaplan’a gönderdi

04 Nisan 2013 19:39

Hülya Karabağlı / ANKARA

Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’nden yazan mahkûmlar aileleriyle görüşmelerinin, cezaevinde sohbet alanlarının ‘böcek’ diye tabir edilen cihazlarla dinlenildiğini bildirdi. Mahkumların, mektupları Böcek Komisyonu’nun BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan tarafından, komisyonla paylaşıldı. Mahkûmlar mektubunda, “15 Mart günü bir grup arkadaşımız masaların altına yerleştirilmiş, kamuoyunda ‘böcek’ diye tabir edilen 7 adet dinleme cihazı buldu” dendi. ‘Böcek’ fotoğrafı örneği de mektuba konuldu.

Mahkûmların gönderdiği mektupta şöyle deniyor:

“Bu cihazların bulunduğu yerler, hem kendi aramızda, ailelerimizle,  siz milletvekillerimiz ile görüştüğümüz yerlerdir.  Buralarda yapılan tüm konuşmalar dinlenmiş-  dinleniyoruz”. Bu bir hak ihlalidir. Zaten hemen her yerde kameralar mevcut ve görüntü kayıtları yapılıyor.  Fakat bu dinleme yasa dışıdır.  Burada dinlenen sadece biz içerideki insanlar değiliz.  Dışarıdan gelen görüştüklerimiz de hedeftir.  Bu gayri ahlaki yöntemle hep birlikte mağdur edilmiş bulunuyoruz. Meclis’te bu yönde kurulan komisyonda sizin bunu gündeminize alıp gerekli duyarlılığı göstermenizi bekliyoruz”.

 

‘Arabamın altında takip cihazı’

 

Batman’dan yazan bir vatandaş, arabasının altında bulduğu dinleme ve takip cihazını, BDP’li Hasip Kaplan’a bildirdi. Gelen ses üzerine inip kontrol ettiği aracının altına monte edilmiş cihaz bulduğunu  anlattı. “Ben, ailem, akrabalarım korku içindeyiz” diyen Batmanlı vatandaş şöyle dedi:

 

'JİTEM’den şüpheleniyorum’ 

 

“Arabamdan çıkan sesi inip kontrol etmek istedim.  Karşılaştığım manzara ise aracın altına monte edilmiş, ne olduğu belirsiz bir cihaza rastladım.  Hemen söküp inceledim.  İçinde, sim kartı, pil ve faal halde olan bir cihaz buldum. Şüphelenip diğer arabamı da kontrol ettim.  Aynı cihaza rastladım.  Bu cihazları yanıma alınarak cumhuriyet savcılığına şikâyette bulundum.  Ben, ailem, akrabalarım endişe ve korku içerisindeyiz.

Bundan sonra ve buna benzer cihazların aracıma, işyerime ya da evime katılacağı endişesi taşıyorum.  Benim hiç kimse ile alıp veremediğimim yoktur. Düşmanlığım yoktur.  Bu konuda yalnızca JİTEM ve benzeri kuruluşlardan şüpheleniyorum. Benim ve ailemin can güvenliğinden devlet sorumludur.  Bu girişimde bulunanların araştırılıp açığa çıkarılması gerekli cezai işlemlerin yapılmasını ve teşhir edilmelerini talep ediyorum”

 

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