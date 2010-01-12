Sincan Adliyesi'nde ikinci arama

T24- Sincan Birinci Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Osman Kaçmaz, Adalet Bakanlığı müfettişlerinin Sincan Adliyesi'nde yaptığı arama devam ederken gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.



Kaçmaz, 'Bir hakim kozmik odayı arıyor. Ses çıkmıyor. Biz TİB deyince yer yerinden oynuyor' dedi.





Adalet Bakanlığı müfettişleri Sincan Adliyesi'nde ikinci kez inceleme yapıyorlar. İncelemenin nedeni, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndaki inceleme kararı.



Müfettişlerin incelemesinin hafta boyunca süreceği belirtiliyor.Sincan Adliyesi'ndeki aramanın devam ettiği saatlerde Osman Kaçmaz da gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kaçmaz, "Gelmeden önce haber verirlerdi ama benim haberim yoktu. Bugün normalde izne çıkıyordum. 2. kez müffettiş geliyor. Yargı her şeyi çözecek" dedi.





Kozmik oda örneği



Kaçmaz şunları söyledi: "Ben bir yerde Adalet Komisyonu Başkanıyım. Öncelikle 'Biz şunun için geldik demeliler' ama benim hâlâ haberim yok. Bana da ilginç geliyor ama yargı her şeyi çözecek. Ama bana mesaj veriliyor gibi geliyor.



Hakimlerle ilgili bir sürü şikayet var. Buradaki bütün hakim ve savcılar baskı altında. İkide bir Sincan Adliyesi. Sadece biz mi görev yapıyoruz? Madem ihraçla yargılanıyorum. İhraç edeceklerse etsinler. Ben de görevimi yapayım. Ben karar alırken bu olaylardan etkilenmiyorum. Hiçbirşeyden de korkmuyorum. Kozmik odadaki arama kararını sizin takdirinize bırakıyorum. Bir hakim kozmik odayı arıyor, kimse bir şey demiyor ama biz TİB deyince yer yerinden oynuyor."





TİB'de inceleme kararını kaçmaz almıştı



Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndaki ilk inceleme kararını Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz almıştı.Ancak incelemeyi yapan hakim, "Engellendim" diyerek suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimi Safiye Bilgi Pekgöz ikinci kez inceleme kararı almıştı. Üstelik bu kez ilgili kayıtlara el konulması ve engellenme durumunda tutuklama yetkisiyle birlikte.



Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu'ndan iki müfettiş Sincan Adliyesi'nde bu kararları ve ilgili yazıları mercek altına aldılar. Hakim Kaçmaz'ın verdiği kararlarla ilgili Aincan Adliyesi'nde daha önce de inceleme yapılmıştı. İnceleme sonucunda müfettişler Kaçmaz'ın meslekten ihracını ve hakkında adli soruşturma başlatılmasını istemişlerdi.

