Sınavla öğrenci alacak 500'den fazla lise 'proje okul' kapsamına alındı, öğretmen atamalarına kapatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere herhangi bir tebligat yapmaksızın sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri ve Anadolu imam hatip liselerini öğretmen atamalarına kapattı. İl içi tayin taleplerini kaydetmek için MEBBİS üzerinden açılan başvuru ekranına giren öğretmenler, 550'ye yakın okulun 'proje okul' kapsamına alındığını öğrendi. Bu okullara öğretmen atamaları da kapatıldı.

Sisteme girince öğrendiler

Her yıl tekrarlanan ve öğretmenlerin il içi yer değiştirmelerine olanak sağlayan takvim hafta başında yayımlandı. İl milli eğitim müdürlükleri de öğretmen ihtiyaç listelerini açıkladı. Görev yerini değiştirmek isteyen öğretmenlere tercih başvurusu için MEBBİS işaret edildi. Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre MEBBİS başvuru sistemine giren öğretmenler, sınavla öğrenci alacak yüzlerce okula başvuramadıklarını öğrendi. Torba Yasa ile 2014 yılında uygulamaya konulan “proje okulu” modelini tüm tepkilere karşın sürdüren MEB’in öğretmenlere bildirmeden yüzlerce okulu daha bu çerçeveye aldığı öğrenildi. Öğretmenlerin tercihlerine açılan listelerde, Bakanlığın “nitelikli” tarif ettiği okullara yer verilmedi.

Görev süreleri dolanlar ayrılacak

İl içi yer değişikliği için öğretmenlere aynı okulda üç yıl çalışma şartı koşan MEB, öğretmenlerin başvurabilecekleri okulların sayısını da azalttı. Öğretmenlerin geçen yıl dile getirdiği, “Sadece proje okullar değil, proje okul olması düşünülen bazı okullar da tercihlere kapatıldı” iddiası son uygulama ile somutlaştı.

Liselerde, “nitelikli-niteliksiz” ayrımına giden Bakanlık, yer değiştirmek isteyen öğretmenlere “niteliksiz” okulları işaret etti. “Proje Okullar Yönetmeliği” ile her biri dörder yıl olmak üzere en fazla sekiz yıl proje okullarda görev yapabilecek öğretmenler, görev süreleri dolduğu için ayrılma zorunda kalacaklarını da MEBBİS başvuru ekranından öğrendi. Proje okullarında görev yapan öğretmenler, bugün mesai bitimine kadar tayin başvurusu yapmazsa dört yılı tamamlamaları halinde görev yerlerini zorunlu olarak değiştirmek zorunda kalacak.

***

"Öğretmenlere haber verilmemesi skandal"

Proje okullarınınsayısının korkunç boyutlara ulaştığını belirten Eğitim Sen Genel Sekreteri Özgür Bozdoğan, “2019’un Ekim ayında norm kadro ve ihtiyaç fazlası öğretmenlerin atama döneminde çok sayıda öğretmen ‘Proje Okulu Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi nedeniyle görev yerini değiştirmek zorunda kalacak” ifadesini kullandı.

Okullarının projeokul kapsamına alındığından haberi olmayan öğretmenlerin büyük mağduriyetler yaşayacağının altını çizen Bozdoğan, “MEB’in bu okullarda çalışan öğretmenlere bilgilendirme yapmamış olması skandal! Okuldaki eğitim ortamı ve öğrencilerin akademik başarılarında ciddi sıkıntılar yaşanacak” diye konuştu. Proje Okul Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin kaldırılması gerektiğine dikkati çeken Bozdoğan, “Öğretmenler çaresizce süreci izliyor. Sadece öğrenciler için değil öğretmenleriçin de müthiş bir belirsizlik var” dedi.

“MEB’in akıl tutulması”

Uygulamada olan Proje Okullar Yönetmeliği’nin okul idaresini keyfi atama hakkı verdiğini söyleyen Eğitim İş Genel Özlük Hukuk Sekreteri Maksut Balmuk, “Kadrolaşma peşinde koşan bir anlayış ile karşı karşıyayız” dedi.

Sınavla öğrenci alacak 550 okulun proje okul kapsamına alınmasını, “MEB’in akıl tutulması” şeklinde değerlendiren Balmuk, “Eminiz ve inanıyoruz ki o yüzbinlerce öğretmen 24 Haziran’da bu yanlı ve yanlış gidişe, 'Tamam' diyecektir” diye konuştu.

Maksut, liselere giriş sınavıyla öğrencilerin mağdur edildiğini belirterek, “Şimdi de öğretmenler mağdur ediliyor. Milletvekili adaylığında ehliyet ve liyakatten bahsedilirken öğretmenlik gibi toplumu ilgilendiren bir alanda ehliyet ve liyakati rafa kaldırabiliyor” ifadesini kullandı.