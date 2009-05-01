Sınavla işten atıldılar

Ekonomik kriz sonrasında son bir ayda bin 500 kişinin işten çıkartıldığı Adapazarı´nda, Sakarya Yenikent Hastanesi'nde işten çıkartmalar da ilginç bir yönteme başvuruldu.



Hastane yönetimi işten çıkartılacakların belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi'nde sınav yaptırdı. Sınavda yeterli puan alamayan 26 sözleşmeli elemanın işten çıkartılmasına karar verilirken sınav ile işten çıkartılanlar gözyaşları içerisinde hastaneden ayrıldı. Önümüzdeki günlerde de temizlik işinde çalışan 29 kişininin işten çıkartılması için sınav yapılacak. Sakarya Sağlık Müdürü Hasan Bektaş "Bu yöntemle kafalarda soru işareti kalmıyor" dedi.



Alınan bilgilere göre Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi, 2 yıl önce hastaneye sözleşmeli olarak 65 kişi aldı. Ancak hastane yönetimi bu sayının bu yıl için 39 kişi olmasına karar verdi. Çıkartılacak olan elemanların tespitinde torpil ve siyasilerin baskılarını engellemek için hastane yönetimi çıkartılacak elemanlar için sınav yapılmasına karar verdi.



Bunun için Sakarya Üniversitesi'ne başvurularak sınav yapılması istendi. Hafta içi yapılan sınavda 65 sözleşmeli personel üniversitenin sınav bankasında hazırlanan 50 soruyu 2 yıl daha işte kalabilmek için cevaplandırdı.



Sonuçların açıklanmasıyla 100 üzerinden yapılan puanlamada ilk 39´a yer alanlar 2 yıl daha çalışmayı hak ederken sıralamanın 40´dan sonrasındakilerin ise sözleşmesi fesh edildi. Ayrılacakların belli olmasıyla hastanede dramatik anlar yaşandı. Akşam mesai bitimi sözleşmeleri yenilenmeyen personel birbirleriyle hastane bahçesinde vedalaştı. Bazı personelin ağladığı görüldü.



Hastanenin önümüzdeki günlerde 135 kişinin çalıştığı temizlik işinde, işten çıkartmalarda da aynı yönteme başvuracak. Temizlikte çalışanların sayısının 106 ya indirilmesi nedeniyle çıkartılacak 29 kişi için de performans sınavı yapılacak.



Sakarya Sağlık Müdürü Hasan Bektaş sınav ile işten çıkartmalar ile torpil söylentilerinin önüne geçirdiğini belirterek "Sınavda başarılı olan kalıyor. Olmayan ise gidiyor. Böyle olmasını hiç istemezdik. Ama mecburuz" dedi.



