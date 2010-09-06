Sınavın tümü iptal edilebilir!

T24 - KPSS’nin ardından, ÖSYM tarafından nisan ayında yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) kopya çekildiği iddiası, sınavın iptalini gündeme getirdi.



Kopya iddialarıyla ilgili konuşan ÖSYM yetkilileri, “Sınavların ardından kopya olayları yaşanır. Sınava telefonla girenler, bazı adayların kopya girişimleri olur. Özellikle Diyarbakır, Kars, Ağrı gibi illerden çok ihbar gelir. Tespit ettiklerimizin sınavlarını iptal ederiz. Ancak sınav öncesinde sızdırma olaylarının tespit edilmesi halinde, sınavın tamamı iptal olabilir” değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan, soruların yanıtlarını sınav sırasında elde ettikleri kesinleşen kişilerin sınavlarının ilerleyen günlerde iptalinin gündeme gelebileceği öğrenildi.



KPSS’deki kopya iddilarını ilk kez dile getiren ancak önceki gün bazı gazetelerde “şüpheli” konumuna düştüğü haberleri yer alan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ise “belirli bir kesim tarafından linç edilmek istendiğini” öne sürdü.









