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Dünya

Sınavı geçmenin şartı: Soyunmak!

Final sınavında kendisi de soyunan öğretim görevlisi, 'en kırılgan ve korunmasız benliklerini' ortaya koymaları için soyunmalarını istediğini söyledi

12 Mayıs 2015 19:40

ABD'de California Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Doçent Dr. Ricardo Dominguez öğrencilerine, sınavda soyunmalarını istediği ortaya çıktı. Telegraph’ta yer alan habere göre, ‘Görsel Sanatlar 104A: Benliği Sergileme’ dersinin öğretmeni Doçent Dr. Ricardo Dominguez, final sınavında öğrencilerine, dersi geçmeleri için soyunmaları gerektiğini söyledi. Olay, bir kız öğrencinin olayı ebeveynlerine söylemesiyle ortaya çıktı. Final sınavında kendisi de soyunan Dominguez, öğrencilerinden, “en kırılgan ve korunmasız benliklerini” ortaya koymaları için soyunmalarını istediğini belirtti. 

10 yıldan daha uzun süredir devam eden derste her sene aynı sınavı yaptığını ve yaklaşık 20 öğrenciyle birlikte soyunup odada oturduğunu ifade eden Dominguez’e velilerden tepki yağıyor.

 

'Öğretmen de üniversite de utanmalı' 

 

Bir kız öğrencinin velisi, “Burada sapıklık var. Öğretmen de üniversite de utanmalı” sözleriyle tepki verdiği, Dominguez, odanın yalnızca mum ışığıyla aydınlatıldığını ve “her şeyin kontrol altında olduğunu” söyledi. Dominguez, “Eğer bu durumdan rahatsızlarsa dersi almamalılar” dedi.

Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı Dr. Jordan Crandall ise, dersin seçmeli olduğunu vurgulayarak soyunmanın dersi geçmek için zorunlu olmadığını belirtti. 

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