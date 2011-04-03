-SINAVDA SAHTECİLİK İDDİASINDA 2 KİŞİ SERBEST İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - İstanbul'da Açık Öğretim Fakültesi sınavına arkadaşının yerine giren kişi ile yerine sınava girdiği arkadaşı, tutuklanma istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Küçükçekmece Adliyesine gönderilen İşletme Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Orhan Ö. (24) ile yerine sınava girdiği belirlenen arkadaşı Erhan E. (23), cumhuriyet savcısınca sorgulandı. Savcı tarafından ''resmi evrakta sahtecilik'' suçlamasıyla tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen iki zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.