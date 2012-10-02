AKP'nin Suriye politikası liseliler için sınav sorusu oldu

Suriye’den Türkiye’ye gelen mültecilerin durumu Hatay’da bir lisede sınav sorusu oldu. Soruda mülteciler, ‘Esad zulmünden kaçan kişiler’ olarak tanıtıldı.Testleri hazırlayan Eylül yayınevinin ise, soruya yanlışlıkla yer verildiğini belirterek özür dilediği öğrenildi.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Hatay’da sene başında öğrencilerin seviyelerini tespit etmek için düzenlenen ‘Hazır Bulunuşluk Sınavı’nda lise öğrencilerine sorulan bir soru tartışma yarattı.

Coğrafya testinde yer alan soruda, Türkiye’de mülteci kampında kalan Suriyelilerin, ‘Esad zulmünden kaçan kişiler’ olarak tanıtılması, hükümetin Suriye politikasının propagandası olarak yorumlandı. Tepkiler üzerine testleri hazırlayan yayınevi soruya yanlışlıkla yer verildiğini belirterek okul idarecilerinden özür dilediği öğrenildi.

Bir öğrencinin cep telefonu ile görüntüleyerek internette dağıtılan soruda şu ifadelere yer verildi:

“Ahmet Hatay’da tanıştığı yeni arkadaşı Halil’e aslında Suriyeli olduklarını fakat yönetimde olan Esad rejiminin uyguladığı baskılar nedeniyle ülkelerinden ailece kaçıp Türkiye’ye sığındıklarını dile getirmiştir.

Yukarıda gerçekleşme şekli verilen göç türü aşağıdakilerden hangisidir?”

Sorunun yanıtı olarak da, “Beyin göçü, işçi göçü, sosyal göç, zorunlu göç, gönüllü göç” seçenekleri sunuldu.

Hazır bulunuşluk sınavı nedir?

Hataylı eğitimcilerden alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bütün okullarda sene başında uygulanan bir sınav, Hazır Bulunuşluk Sınavı’nda her okul idarecisi bir yayınevi ile anlaşarak yöneticisi olduğu eğitim kurumunda bütün sınıflara farklı testler hazırlatıyor. Sorular yayınevleri tarafından belirleniyor. 12’nci sınıflara 11’inci sınıf müfredatı, 11’inci sınıflara 10’uncu sınıf ve 10’uncu sınıflara ise 9’uncu sınıf müfredatı soruluyor. İlköğretimden liseye kadar bütün okullarda uygulanan Hazır Bulunuşluk Sınavı’nın amacı öğrencilerin bir üst sınıfa hazır olup olmadığını tespit etmek.