Sınavda kalem oynatmayanlar artıyor!

T24 - YÖK Denetleme Kurulu, KPSS Eğitim Bilimleri Testi’nde tam puan alan 75 kişinin kitapçığında soruların çözümüne ilişkin tek bir çizik olmadığını belirlemişti. İkinci incelemede, koruma altındaki kitapçıklarda karalamalar belirlendi. Ancak karalama yapılanla cevap kâğıtlarında işaretleme yapılan kalemler farklı.



Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi’nde (ÖSYM) KPSS skandalına ilişkin ortaya çıkan yeni delil, olayın yeni bir boyut kazanmasına neden oldu. YÖK Denetleme Kurulu, Eğitim Bilimleri Testinden tam puan alan 75 kişinin kitapçığında soruların çözümüne ilişkin tek bir çizik olmadığını belirlemişti. Kurul, koruma altındaki bu kitapçıkları yeniden incelediğinde bu kez kitapçıklarda karalamalar bulunduğunu tespit etti.





Son kontrolde çıktı



YÖK yetkilileri, Denetleme Kurulu’nun kitapçıklar üzerinde yaptıkları ilk incelemenin ardından elde edilen bulguları rapora kaydetmek için ikinci bir inceleme yaptıklarını ve bu kapsamda da soru kitapçıkları ile cevap kağıtlarının karşılaştırıldığını belirtti. Sonuç için inceleme yapan Denetleme Kurulu, son kez kontrol için baktığında, ilk kontrolde üzerinde tek bir çizik dahi olmayan kitapçıklarda bu sefer çözümlere ilişkin karalamalar olduğunu fark etti. Fakat kitapçıklar ile kişilerin optik cevap anahtarları karşılaştırıldığında kullanılan kalemlerin farklı olduğu görüldü.

Bunun üzerine Denetleme Kurulu üyelerinde ÖSYM içinden bazı kişi veya kişilerin kitapçıklar üzerinde oynadığı şüphesi ağırlık kazandı. Bu bilgiler savcılık ile de paylaşıldı. Karalamaların hangi elden çıktığının tespiti, ÖSYM’deki köstebeğe ulaşmada en önemli adım olacak.





Üst düzeye ‘açık’



ÖSYM yetkilileri, KPSS dahil bütün sınavların ardından soru kitapçıklarının ÖSYM’de toplandığını, özel kasalarda saklandığını ve bu kitapçıklara sadece üst düzey yetkililerin ulaşabildiğini söyledi. Yetkililer, KPSS’de bu tür büyük olaylar yaşandığında kitapçıkların kasalardan çıkarılıp incelendiğini, onun dışında sınav sonuçları açıklandıktan yaklaşık 3 ay sonra kitapçıkların imha edildiğini ifade ettiler.





MHP’den ÖSYM için araştırma önergesi





MHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda ortaya çıkan usulsüzlüklerin araştırılması için Meclis Araştırması açılmasını istedi. TBMM Başkanlığı’na sunulan önergede, “Sadece KPSS’de değil, pek çok sınavda soru ya da cevapların bazı adaylara ulaştırıldığı tespit edilmiştir. TBMM, usulsüzlüklerin bütünüyle ortaya çıkarılması ve bir daha usulsüzlük yapılamaması için ÖSYM’yi incelemeli, alınacak önlemleri belirlemelidir.”





