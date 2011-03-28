T24 LogoT24 Logo
Gündem

SINAVDA KALEM KAMERA BULUNDU İDDİASI KAHRAMANMARAŞ (A.A)

28 Mart 2011 15:52

-SINAVDA KALEM KAMERA BULUNDU İDDİASI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 28.03.2011 - Kahramanmaraş'ta dün yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) ÖSYM'de görevli bir kişide kalem kamera bulunduğu iddia edildi. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Kampüsü girişinde görevli polisin yaptığı aramada, ÖSYM Kahramanmaraş Bürosu'nda sekreter olarak çalıştığı öğrenilen Y.Ö'nün (38) üzerinde kalem kamera bulundu. Kalem kameraya el konulurken, karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Y.Ö'nün ''Zaman zaman sınavlarda bazı durumlarla karşılıyoruz. Ben de kalem kamerayı haklılığımızı ispat etmek için İstanbul'dan getirttim. Başka bir amacım yoktu'' dediği öğrenildi. Öte yandan Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayla ilgili çok yönlü araştırma başlattı. Kalem kameradaki görüntüler incelenirken, Y.Ö'nin son 1 ay içerisinde kimlerle görüştüğünün araştırıldığı bildirildi. Bu arada sınav kitapçığının muhafaza edildiği büronun kamera görüntüleri de incelemeye alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24