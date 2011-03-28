-SINAVDA KALEM KAMERA BULUNDU İDDİASI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 28.03.2011 - Kahramanmaraş'ta dün yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) ÖSYM'de görevli bir kişide kalem kamera bulunduğu iddia edildi. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Kampüsü girişinde görevli polisin yaptığı aramada, ÖSYM Kahramanmaraş Bürosu'nda sekreter olarak çalıştığı öğrenilen Y.Ö'nün (38) üzerinde kalem kamera bulundu. Kalem kameraya el konulurken, karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Y.Ö'nün ''Zaman zaman sınavlarda bazı durumlarla karşılıyoruz. Ben de kalem kamerayı haklılığımızı ispat etmek için İstanbul'dan getirttim. Başka bir amacım yoktu'' dediği öğrenildi. Öte yandan Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayla ilgili çok yönlü araştırma başlattı. Kalem kameradaki görüntüler incelenirken, Y.Ö'nin son 1 ay içerisinde kimlerle görüştüğünün araştırıldığı bildirildi. Bu arada sınav kitapçığının muhafaza edildiği büronun kamera görüntüleri de incelemeye alındı.