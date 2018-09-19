Sınava girmeden kurmay binbaşı olmuş

15 Temmuz darbe girişiminden sonra bütün personelin askeri lise, harp okulu ve harp akademileri sınavlarını incelenmesinin ardından, 1993’te yapılan Deniz Lisesi giriş sınavına katılan 3 bin 104 adayın arasında Deniz Binbaşı Levent Dündar’ın isminin listede olmadığı bildirildi.

Hakkında idari tahikat başlatılan Dündar’ın söz konusu sınava girdiğine dair herhangi bir belgeye rastlamadıkları gibi, mülakat, ön sağlık ve fiziki yeterlilik testlerine de katılmadığı belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Dündar’ın kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve sınav değerlendirme komisyonunca ıslak imzalı hazırlanan sınav sonuç belgesindeki aday numarasının ise Murat T. isimli adaya ait olduğu öğrenildi. Dündar’ın arkadaşları arasında, “Köfte” lakabıyla tanındığı, sınav değerlendirme komisyonunda yer alan kişinin de darbe girişiminden hüküm giyen eski Tuğamiral Nejat Atilla olduğu anlaşıldı. Eşi ve kardeşi FETÖ şüphelisi olan Dündar’ın, darbe girişiminden sonra serbest bırakıldığı ve halen arandığı tespit edildi.