Sınava giderken kaza yaptı, "Hayatım mahvoldu" diye ağladı

Konya’da 19 yaşındaki Hüseyin Çömez, Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) gireceği okula ailesiyle birlikte yönetimindeki otomobille giderken, elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandığı gören Çömez, sınav telaşı nedeniyle "Hayatım mahvoldu" diyerek ağladı. Polis merkezine götürülen Çömez, ifadesi alındıktan sonra sınava gireceği okula gitti.

Hürriyet'in haberine göre; Kaza, bugün saat 08.15 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Nalçacı-Sille Kavşağı’nda meydana geldi. Hüseyin Çömez, ailesiyle birlikte yönetimindeki 42 FBB 06 plakalı otomobille LYS’ye gireceği okula gittiği sırada kavşakta, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan Önder Türk’ün kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kasksız Türk yaralandı. Türk, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Türk’ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.