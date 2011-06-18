-SINAV YOLUNDA KAZA KIRIKKALE (A.A) - 18.06.2011 - Kırıkkale'de kızlarını, Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) ilki olan matematik sınavına götürmek isteyen ailenin içinde bulunduğu otomobilin, bir başka otomobil ile çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Millet Bulvarı'nda İbrahim Çanga'nın (54) kullandığı 06 YTJ 36 plakalı otomobil, Haydar Tufan yönetimindeki 06 AR 8374 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile İbrahim Çanga idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan İbrahim Çanga, eşi Şemsi Çanga (53), Büşra Çanga (18) Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine, Fadime Tek (38) ile Beytu Tek (17) ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Çanga ile eşi buradaki müdahalenin ardından Ankara Numune Hastanesine gönderildi. Yaralılardan Büşra Çanga'nın Kırıkkale Üniversitesi'nde LYS'ye gireceği, babası İbrahim Çanga ve annesi Şemsi Çanga ile Keskin ilçesinden Kırıkkale'ye gelmek üzere yola çıktıkları, bu arada otomobile komşuları Fadime Tek ile oğlu Beytu Tek'in de bindiği öğrenildi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde müşahade altında tutulan Büşra Çanga, üzerindeki şoku atlatamadı. Yaralılarından Fadime Tek, Keskin'den Kırıkkale'ye gelecekleri için komşularının arabasına bindiklerini belirterek, ''Büşra'yı babası sınava götürecekti. Keskin'den Kırıkkale'ye kadar sohbet ederek geldik. Şehir merkezine girdiğimiz sırada kavşakta ne olduğunu anlayamadık'' dedi.