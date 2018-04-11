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Sınav yapılmadan atanacak kişilerin listesini paylaşan İlçe Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, torpil skandalına ilişkin inceleme başlatmıştı

11 Nisan 2018 21:04

Denizli'de okullara atanacak müdür yardımcılarının isimlerinin sınavdan önce sosyal medyada paylaşıldığı iddiasına ilişkin Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir görevinden alındı.

Birgün'de yer alan habere göre, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Acıpayam'da temmuz ayında atanacak okul müdür yardımcıları" listesinin henüz yapılmamış sınavdan önce ilçedeki okul müdürlerinin yer aldığı "WhatsApp" grubuna atıldığı iddialarının araştırılması için başlattığı inceleme sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, listeyi "WhatsApp" grubuna attığı öne sürelen Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir'i görevden aldı.

Çiçekdemir'in yerine Çal Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici vekaleten getirildi. Görevinden alınan İbrahim Çiçekdemir'in şube müdürü olarak görevine devam edeceği öğrenildi.

Okullara atanacak müdür başyardımcılarının belirleneceği sınavdan üç gün önce mülakata girecek adayların isimlerinin ve görev alacakları okulların yer aldığı liste, yanlışlıkla okul müdürlerinin yer aldığı WhatsApp grubuna gönderilmişti.

Gruba 29 Mart’ta atılan ve “torpil listesi” olduğu savunulan liste, kısa bir süre sonra gönderen kişi tarafından kaldırılmıştı.

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