'Sınav tarihleri değişmeyecek'

T24 - Danıştay'ın katsayı kararının ele alındığı YÖK Üst Kurul toplantısı sona erdi. Toplantıdan, Danıştay'a itiraz kararı çıktı. Buna göre sınav tarihi de değişmeyecek.



YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Yekta Saraç, "Üniversiteye giriş sınavı tarihlerinde, şu anki koşullar itibariyle, herhangi bir değişiklik yapılmayacağını" bildirdi.





Şahin: "YÖK çözüm bulmalı"



TBMM Başkanı Şahin de, Danıştayın üniversiteye girişte farklı katsayı uygulanmasına ilişkin kararın yürütmesini durdurmasından sonra, YÖK'ün, çok kısa sürede, sınava hazırlanan gençleri rahatlatacak çözüm bulmasını beklediğini söyledi.



YÖK'ün bu karardan sonra, konuya çözüm arayışı içerisinde olduğunu belirten Şahin, "YÖK'ün çok kısa sürede, sınava hazırlanan gençlerimizi rahatlatacak çözüm bulmasını bekliyorum. Temenni ediyorum demeyeceğim, bekliyorum. Çünkü bu konu, milyonu aşan gencimiz için son derece önemli bir konudur. Danıştayın bu kararını değerlendirecek değilim. Onu değerlendirmesi gerekenler değerlendiriyorlar" diye konuştu.



Mehmet Ali Şahin, televizyonlarda, öğrencilerin kararla ilgili yorumlarını izlediğini bildirerek, "Kararla ilgili çok ciddi tepki ve memnuniyetsizlik var. Dolayısıyla böyle bir noktada mutlaka bir çözüm bulunmalıdır. İstikbalimizin teminatı yavrularımızı ve çocuklarımızı böylesine bir noktada çaresiz, umutsuz bırakmamalıyız. Mutlaka buna bir çözüm bulunmalı. Keşke bu çözüm konusunda ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız duyarlılık ortaya koyabilselerdi, çok daha iyi olurdu" dedi.





Danıştay'ın katsayı kararı



Danıştay, YÖK'ün yeni katsayı formülüne de "dur" dedi.



YÖK, meslek liseleri ile düz liseler arasında bir kere daha farklı katsayı uygulamasını getirmiş, ama katsayı makasını da daraltmıştı.



Danıştay 8'inci Dairesi bu kararın yürütmesini durdurdu. YÖK'ün bu karara itiraz hakkı bulunuyor.



ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan da, "Sınav yapılacak. Ertelenmesi mutlaka gerekmeyebilir ama gerekebilir de..." dedi.





Katsayı davalık



İstanbul Barosu Başkanlığı, Yükseköğretim Genel Kurulunun (YÖK) yükseköğretime girişte farklı katsayı puanı uygulamasını kaldıran 21 Temmuz 2009 tarihli kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.



Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurmuştu.



Bunun üzerine YÖK, 17 Aralık 2009'da üniversiteye giriş sınavında adaylara "farklı katsayı" uygulanması kararı almış ve puanlar hesaplanırken adayların kendi alanıyla ilgili program tercihinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarının (AOBP) 0.15, alan dışı tercihte 0.13 ile çarpılmasını kararlaştırmıştı.



İstanbul Barosu Başkanlığı, YÖK'ün bu yeni kararının da iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı. Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün yeni kararının, iki, üç ve dördüncü maddelerinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.



Kararın ikinci maddesi, "AOBP'nin 0.15 ve 0.13 katsayıları ile çarpılmasını" öngörüyordu.



Kararın üçüncü maddesi, "öğretmen lisesi ve meslek lisesi mezunu olanların kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0,05 ile çarpımı sonucunda bulunan puanın toplam puana ayrıca ekleneceğini", dördüncü maddesi ise "Meslek Yüksek Okullarının sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlarına açık öğretim programlarına ve meslek liselerinin devamı niteliğindeki lisans programlarına YGS puanları esas alınarak yerleştirme yapılacağını" düzenliyordu.





