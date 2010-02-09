'Sınav tarihi değişmeyecek'

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''Üzgünüz ve endişeliyiz''

Özcan, Uludağ'da gazetecilere yaptığı açıklamada, katsayı meselesinin ikinci sınavdan sonrasını ilgilendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:''Öğrencilerin meraklanmasına ve endişelenmesine gerek yok. Kendilerine daha önce bildirilen tarihlerde sınavlar yapılacaktır.''YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Danıştay 8. Dairesi'nin, YÖK'ün üniversiteye girişte farklı katsayı uygulaması öngören 17 Aralık 2009 tarihli kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurmasına ilişkin, ''Yürütmeyi durdurma kararı verilmesinden son derece üzgünüz ve endişeliyiz. Benim endişem, öğrencilerin durumuyla ilgilidir'' dedi.Özcan, Uludağ'da gazetecilere yaptığı açıklamada, durdurma kararının daha önce bir kez daha olduğunu, bu durumun ilk kez yaşanmadığını anımsattı.Tek endişelendiği tarafın öğrencilerin bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmeleri olduğunu ifade eden Özcan, şöyle konuştu:''İlk yaptığımız düzenleme tamamen başarıya dayanan mükemmel bir düzenlemeydi. Danıştay, yürütmeyi durdurma kararı verdi, farklı katsayılar konusunda. İkinci yaptığımız düzenlemede kat sayı uygulamasını esas aldık, hem de anayasanın 13. maddesine uygun olarak ölçülük ilkesini kullanarak hareket ettik. Buradan anlaşılıyor ki; dikkate alınmadı, bu da yeterli olmadı. Bundan sonra neler yapabiliriz? Arkadaşlarımla konuşmadan size bir şey söyleyemeyeceğim. Neler yapabiliriz? Bakacağız. Bazı arkadaşlarım kısa özetler verdiler. Yarın onlarla görüşeceğim. İstişare yaptıktan sonra yarın akşam ya da sonraki gün bir yol haritamız hakkında daha açıklayıcı ve doyurucu fikir vermiş olacağız.''Özcan, belirtmek istediği önemli konunun öğrencilerin bu tür gelişmelerden etkilenmemeleri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:''Çünkü bu yürütmeyi durdurma kararları ne birinci ne de ikinci sınavı etkiliyor. Kat sayıyla ilgili meseleler ikinci sınavdan sonra söz konusu. Kesinlikle motivelerini bozmasınlar ve çalışmalarına devam etsinler. Yürütmeyi durdurma kararı verilmesinden son derece üzgünüz ve endişeliyiz. Benim endişem öğrencilerin durumuyla ilgilidir. Ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Biz o zamana kadar bu sorunları halledeceğiz. Şimdi çok planımız var, B, C, D, E, F... Sınav takviminde çok fazla değişme olacağını düşünmüyorum. Olsa olsa bir hafta ileri atmalar olabilir. Onun haricinde kesinlikle sınav süreciyle oynanmamasını sağlamaya çalışacağız.''Öğrencilerin başvurularında bir haftalık gecikme olabileceğini belirten Özcan, ''Söylediğim gibi, bu kat sayı meselesi ikinci sınavdan sonrasını ilgilendiriyor. Öğrencilerin meraklanmasına ve endişelenmesine gerek yok. Kendilerine daha önce bildirilen tarihlerde sınavlar yapılacaktır'' dedi.