-SINAV OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - ÖSYM tarafından gerçekleştirilen çeşitli sınavlarda, organize şekilde kopya çekilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 19 kişiden 4'ü tutuklandı. Emniyet görevlilerince adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Cihan Kısa'ya ifade verdi. Savcı Kısa, şüphelilerden 15'ini serbest bırakırken, 4'ünü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi, O.A.U, Ö.F, Z.B. ve S.G'yi, ''suç işlemek amacıyla kurulan örgütün üyesi oldukları'' gerekçesiyle tutukladı.