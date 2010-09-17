-SINAV OPERASYONU ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 ilde yürüttüğü operasyonun, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili olmadığı, ALES, TUS ve LYS sınavlarında soruların sızdırılması ve sınavlarda başkasının yerine adam sokulduğu iddialarıyla ilgili başlatıldığı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ve Lise Giriş Sınavı'nda (LGS) kopya çekildiği ve sınavlarda başkalarının yerine giriş yapıldığı iddialarıyla ilgili başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Cihan Kısa tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı yüksek lisans öğrencileri ile öğretim görevlilerinin, sınavlarla ilgili soruları cep telefonları ile kopyalayarak para karşılığı sattıkları iddia ediliyor. Ankara, Bursa, Konya, Karaman, Bolu, Elazığ, Sakarya ve Adana illerinde sabahın erken saatlerinde başlatılan eş zamanlı operasyon kapsamında, ''Suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak'' iddiasıyla 36 kişi gözaltına alınmıştı. Ankara'da gözaltına alınan 13 kişi ile 7 ilde gözaltına alınan kişilerin bazılarının ''bilgilerine başvurulmak'' üzere gözaltına alındıkları, bu kişilerin ifadelerinin ardından serbest bırakılacakları kaydedildi. Diğer illerde gözaltına alınanlardan 15 kadarının Ankara'ya getirileceğini ifade eden yetkililer, soruşturmayla ilgili ek gözaltı süresinin kullanılabileceğini belirtti.