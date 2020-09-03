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Sınav Koleji, Koronavirüs testi pozitif çıkan öğrenci için ‘ishal’ dedi; eğitime devam edildi

03 Eylül 2020 23:10

Ankara’da Sınav Koleji’nin 2 şubesinde Koronavirüs vakası olmasına rağmen eğitime devam edildiği ortaya çıktı.

Jurnal Türkiye'den Onur Dalar'a konuşan öğrenci velisi; Koronavirüs'e yakalanan çocuğunun hastalığının diğer velilere ishal olarak duyurulduğunu ve herhangi bir önlem alınmadan eğitime devam edildiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, çocuğu Koronavirüs testi pozitif çıkan velinin durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine, yönetim söz konusu öğrencinin okula gelmeme sebebini ‘ishal’ olarak bildirdi. Kendi arasında bu konuyu konuşan veliler, durumun doğru olmadığını öğrendi. 

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