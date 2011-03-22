‘Sinatra sesli Saddam görünüşlü’

T24

Tatlıses’i “Sinatra sesli, Saddam Hüseyin görünüşlü” olarak tarif eden dergi şu ifadeleri kullandı: “Yunanistan’dan Irak’a kadar kadınlar onu istiyor, erkekler o olmak istiyorlar. Sesi Sinatra’ya, görünüşü Saddam Hüseyin’e benzeyen Tatlıses, kuşağının en büyük şarkıcısı olarak görülüyor.Tatlıses’in 13 Mart’ta uğradığı saldırının acısı ve kızgınlığı normalde pek de fazla şey üzerinde hemfikir olmayan grupları - Atina’daki Rum ev kadınlarından Türkiye, Suriye ve İran’daki Kürtlere kadar- birleştirdi. Başbakan Erdoğan hastaneyi bizzat arayarak durumuyla ilgili bilgi aldı. Frank Sinatra gibi Tatlıses de tehlikeli insanlarla birlikte oluyordu. Bu kadar geniş kesimler tarafından beğenilmesinde onun sistem ve kanun dışı hayatı kilit rol oynuyor. Sonuçta herkes isyankarlar ve haksızlığa uğrayanlarla kendini özdeşleştirebilir. Politikada ya da sanatta bu kadar farklı topluluklardan saygı gören bir başka figür hayal etmek zor.”“Kürt-Arap karışımı bir aileden doğan Tatlıses, fakirlikten zenginlik rüyasını yakalayan bir sanatçı” denilen yazı, özetle şöyle devam etti: “O ilkokula dahi gitmedi, ailesine şarkı kasetlerini satarak yardımıcı oldu. 1976’da onu bir yapımcı keşfedene kadar lokantalarda ve düğün salonlarında türkü söyledi. Ve ‘Tatlıses’i de sahne adı olarak benimedi. 30 yıllık sanat yaşamında 38 albüm yaptı, Türk televizyonunda popüler olan ‘İbo Şov’ programlarının yanı sıra milyon dolarlık işlere atıldı; ” Yazıda 1990’larda iki kez suikast teşebbüsüne maruz kalan Tatlıses’in eski eşinin vurulduğu da hatırlatıldı.