Şırnaklılarla, polis arasında cenaze çatışması!

Beytüşşebap ilçe merkezindeki güvenlik noktalarına düzenlenen saldırıda ölen PKK'lılardan üçünün cesedini bölgeye gelen güvenlik güçlerine vermek istemeyen kişiler havaya ateş açılarak dağıtıldı.

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ne dün gece kalabalık PKK ’lı grubunun uzun namlulu silahlar ve askeri birliklere uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırısında 10 asker şehit oldu, 7 kişi yaralandı. Saldırının ardından 20 PKK ’lının da etkisiz hale getirildiği açıklandı.

3 PKK ’lının cenazesi ilçe merkezinde

Beytüşşebap ’a saldıran kalabalık PKK ’lı grubundaki bir çok PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtilirken, 3 PKK'lı cesedi ilçe merkezinde bulundu.

Günün ağarmasıyla çatışma çıkan yerlerden olan, TOKİ’nin yaptırdığı Polis Lojmanları’nın önünde 3 PKK'lının cesedi bulundu. Polisler, cesetlerin yanına gitmek isteyen bir gruba dağılmaları uyarısında bulundu. Çıkan gerginlikte sırasında uyarılara rağmen dağılmayıp cesetleri almak isteyen grup havaya ateş açılarak uzaklaştırdı.

Beytüşşebap savaş alanına döndü

Asıl hedeflerinin Beştüşşebap Kaymakamlığı’nı ele geçirmek olduğu ileri sürülen PKK ’lılarca güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ilçe savaş alanına döndü.

PKK'lıların açtığı ateşle birçok ev ve işyerine roket ve kurşun isabet ederken, halk evlerine kapandı.

İlçe merkezinde ve askeri üs bölgelerinde çatışma yaklaşık 2 saat sürdü. Çatışmada 9 asker şehit düştü, 4’ü ağır 8 güvenlik görevlisi de yaralandı. Yaralılardan 3’ü ilçe merkezinde tedavi edilirken, 5’i Şırnak Asker Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı askerlerden 1’inin hastanede yaşamını yitirmesiyle şehit sayısı 10’a yükseldi.

Saldırıyı düzenleyen PKK ’lı grubun etkisiz hale getirilmesi için Kato Dağı ve Irak sınır hattında günün ilk ışıklarıyla birlikte hava destekli büyük bir operasyon başlatıldı.