Sinan'ın golü yetmedi



Bundesliga'da 6. hafta mücadelesinde Sinan Kaloğlu'nun da gol attığı karşılaşmada Bochum evinde, Bayer Leverkusen'e 3-2 mağlup oldu.



Sinan'ın Bochum formasıyla ilk kez 11'de başladığı karşılaşmada ev sahibi ekibin golleri 79. dakikada Sestak ve 81. dakikada Sinan'dan gelirken, Leverkusen'in golleri 6. dakikada Vidal, 21. dakikada ise Augusto’nun harika şutu farkı ikiye çıkarırken 62. dakikada Helmes topu uzak köşeye bıraktı. Bochum'da Yahia 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sinan Kaloğlu'nun 24. dakikada bir şutu da direkten döndü.



62. dakikada 3-0 geriye düşen ve daha sonra oyuna ortak olmak için baskısını arttıran Bochum iki dakika arayla iki gol buldu ancak 84. dakikada 10 kişi kalması beraberlik ümitlerini bitirdi.