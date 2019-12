-SİNAN ŞAMİL SAM'IN DURUMU CİDDİ ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören eski milli boksör Sinan Şamil Sam'ın durumu ciddiyetini koruyor. Türkiye Diyabet Vakfı Özel 29 Mayıs Hastanesi'nde tedavisi devam eden ve yoğun bakımda bulunan Sam'ın doktoru Doç. Dr. Dilek Oğuz, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, milli boksörün durumunun çok ciddi olduğunu söyledi. Sam'ın 16 Aralık Perşembe günü karaciğer yetmezliği teşhisiyle hastanelerine geldiğini kaydeden Oğuz, ''Şu an karaciğer yetmezliğiyle savaşıyoruz. Bize gelmeden birkaç gün önce başka bir hastanede mide kanaması tedavisi görmüş. Ardından kendisinin buraya sevk edilmesini istemiş. Karaciğer yetmezliği son derece ciddi bir hastalık ve bazı komplikasyonları var. Biz de şu an bunlarla mücadele ediyoruz. Sam uyaranlara cevap veriyor, ancak tam anlamıyla bilinci açık diyemeyiz'' diye konuştu. Oğuz, Sinan Şamil Sam'ın hastalığıyla ilgili basında yer alan ''aşırı alkol kullanımı'' ifadelerinin doğruluğu sorulduğunda ise şunları söyledi: ''Karaciğer yetmezliğinin bir çok sebebi olabilir, ancak etik açıdan biz bunu sizinle paylaşamayız. Kaldı ki şu an önemli olan bu hastalığın sebebi değil. Gelinen noktada önemli olan tedavidir. Bizim hastanemizden hiç kimse bu konuyla ilgili ufacık bir açıklama dahi yapmamıştır. Neden ne olursa olsun şu an bunun önemi yok.'' Dilek Oğuz, Sinan Şamil Sam'ın tekrar spora dönüp dönemeyeceği ile ilgili soruya, ''Karaciğer sirozu hiç bir zaman geriye dönmez, ancak karaciğer nakli olursa toparlayacaktır. Sinan Şamil Sam'ın yakın bir zamanda spora dönmesi gibi bir olasılık yok. Şu an durumu ciddi ama değişebilir. Bir öngörümüz yok. Tüm destek tedavileri uyguluyoruz. Komplikasyonların geçmesinin ardından bunun tek çıkar yolu karaciğer naklidir'' şeklinde cevap verdi. Basın toplantısında söz alan Sinan Şamil Sam'ın amcası Eşref Sam da ailece çok üzgün olduklarını belirterek, ''Biz Sinan'ı manşetlere hep başarılarıyla çıkardık, gururlandık ancak gazetelerde alkol kullanımıyla ilgili çıkan haberler bizi çok üzdü. Zaten stres ve üzüntü altındayız. Bir de bunları görünce yıkıldık, böyle olmamalıydı. Sinan alkolik, sokak adamı gibi gösterilmemeliydi. Değeri bilinmeliydi'' ifadelerini kullandı.