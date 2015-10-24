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Spor

Sinan Şamil Sam yoğun bakımda

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören Sam, böbrek yetmezliğinin de başlaması sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı

24 Ekim 2015 21:03

Karaciğer yetmezliğinden bir süredir tedavi gören Dünya Kıtalararası Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Sinan Şamil Sam'ın bugün böbrek yetmezliğinin de başladığı ve yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Sinan Şamil Sam'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklama şu şekilde:

"Halen Karaciğer yetmezliği teşhisiyle hastanemizde tedavisine devam edilen Dünya Şampiyonu Boksör Sinan Şamil Sam'ın bugün saat 14:00 sularında böbrek yetmezliğinin de başlaması nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Hastamız ana tedavi olarak acil 'organ nakli' beklemektedir. Özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliğine itibar edilmemesi ve dikkate alınmaması gerektiğini önemle arz ederiz."

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