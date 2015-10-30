Sinan Şamil Sam hayatını kaybetti

Dünya eski Kıtalar arası Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Sinan Şamil Sam karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karaciğer yetmezliği bulunan ve geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği başlaması üzerine yoğun bakıma alınan eski Dünya Kıtalararası Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Sinan Şamil Sam, tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sinan Şamil Sam geçtiğimiz Salı günü tedavi gördüğü Sancaktepe Via Hospital Hastanesi'nden Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun talimatıyla Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmişti. Sam, tedavi gördüğü yoğun bakımda bu gece saat 01.30 sıralarında yaşama veda etti. Ailesi ve arkadaşları acı haber üzerine hastaneye geldi. Sam'ın Cumartesi günü Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Sinan Şamil Sam kimdir?

Sinan Şamil Sam (d. 24 Haziran 1974, Frankfurt, Almanya), aslen Karslı Türk profesyonel ağır sıklet boksörüdür. 24 Haziran 1974 tarihinde Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğdu. Amatör boks yaşamı yıllarında oldukça başarılıydı. Dokuz defa Türkiye şampiyonluğunu kazandı. 1992 yılında Gençler Dünya Şampiyonu oldu. 1993'te Vize-Avrupa şampiyonluğunu kazandı. 1995 Dünya İkinciliği'ni elde ederken 1999 Büyüklerde Amatör Boks Dünya Şampiyonu olmayı başardı. 15 Nisan 2000 tarihinde profesyonel oldu. 12 Ekim 2002'de Polonyalı rakibi Przemyslaw Saleta karşı Avrupa Şampiyonluğu için ringe çıktı ve yedinci raundda nakavtla yendi.

'Boğazın Boğası' lakabıyla tanındı. Yaptığı 35 maçın 31'ini kazandı. Bu galibiyetlerden 16'sını nakavtla elde etti. altın kemerini iki maç boyunca korumasını bildi. Bunlardan ilki Danny Williams'a karşıydı ve maçı altıncı raundda teknik nakavtla aldı. İkinci maçında ise Julius Francis ile yaptı ve bu maçı da yedinci raundda nakavtla kazandı. 14 Şubat 2004 tarihinde Stuttgart'ta ringe çıkan Sinan Şamil Sam, Arnavut asıllıAlman vatandaşı Luan Krasniqi'ye sayıyla yenilerek altın kemeri teslim etti.

20 Kasım 2004'te Güney Almanya'nın Kempten kentinde Rus boksör Denis Bakthov'a karşı ringe çıktı. Bakhtov'u onuncu raundda nakavtla yenerek WBC klasmanında 'Dünya Kıtalararası Ağırsıklet Boks Şampiyonluğu' unvanının sahibi oldu.22 Şubat 2005'te bu kez Berlin WBC Dünya Kıtalararası Ağırsıklet Boks Şampiyonası unvan maçında rakibi Lawrence Clay-Bey'i sayıyla yenerek galibiyete kavuştu.11 Haziran 2005'te Kempten WBC Dünya Kıtalarası Ağırsiklet Boks Şampiyonası unvan maçında rakibi Ugandalı Peter Okhello'yı sayıyla yendi.Ancak aynı yılın 12 Kasım tarihinde Hamburg WBC Dünya Kıtalarası Ağırsiklet Boks maçı ve WBC Dünya Ağırsiklet eliminasyon maçında rakibi Rus Oleg Maskaev'e yenildi.