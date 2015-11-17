T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sinan Oğan'ın ihraç kararının iptaline dair gerekçe açıklandı

Mahkeme, Oğan'ın ihracını tüzüğe şekil ve usül bakımından aykırı buldu

17 Kasım 2015 20:39

Eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, MHP Merkez Disiplin Kurulu'nca partiden çıkarılması kararını iptal eden Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Hakim Zerrin Berke'nin yazdığı kararda, "Kesin çıkarma cezasının kanuna, parti tüzüğüne şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğu" belirtildi.

Eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, 7 Haziran seçimleri sonrasında MHP’nin başarısız olduğuna dair Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunmasının ardından, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla partiden ihraç edilmişti. Oğan, bunun ardından ihraç sürecini mahkemeye taşımış ve 2 Kasım'da da Twitter hesabı üzerinden mahkemenin ihraç kararını iptal ettiğini duyurmuştu.

Mahkemenin ihraç kararını iptal etmesinin ardından MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Sinan Oğan’ın açmış olduğu dava kabul edilmiştir. Ancak bu karar kesin değildir, temyiz edilebilir bir karardır" ifadelerine yer verilmişti.

 

"Parti tüzüğüne şeklen ve usülen aykırı"

 

MHP Merkez Disiplin Kurulu'nca partiden çıkarılması kararını iptal eden Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, "kesin çıkarma cezasının kanuna, parti tüzüğüne şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğunu" belirtti. Hakim Zerrin Berke'nin yazdığı gerekçeli kararda, MHP Iğdır Disiplin Kurulu'nun 10 Temmuz 2015'te, Oğan'a, "partiden kesin çıkarma cezası verilmesine yer olmadığına" karar verdiği belirtildi.

Partinin Iğdır il teşkilatının 11 Temmuz 2015'te kapatıldığı, Disiplin Kurulu kararının da teşkilatın kapatılmasından sonra, 13 Temmuz 2015'te muhtara yapıldığı bildirilen kararda, "11 Temmuz 2015'te Iğdır İl Yönetim Kurulu fiilen ortadan kalkmış bulunduğundan, olmayan bir organa tebligat çıkarılamaz. Fesih olmuş bir teşkilat hukuken yok hükmündedir. Bu nedenle çıkarılan ve muhtara teslim edilen tebligat usulen geçersiz olup, sonuç doğurmaz. Yeni oluşturulan Iğdır İl Disiplin Kurulunun, yine yeni oluşturulan Iğdır İl Başkanlığına, kararı usulüne uygun şekilde tebliğe çıkarması gerekirdi" denildi.

Kararda, Oğan'dan savunması istenirken bazı hususların da belirtilmediği kaydedilerek, bu nedenlerle, MHP Merkez İl Disiplin Kurulu'nun, Oğan'ı parti üyeliğinden kesin çıkarmasına yönelik cezasının kanuna, parti tüzüğüne şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğundan, iptal edildiği bildirildi.

ETİKETLER

sinan oğaneski ığdır milletvekiliihraçi mhpgerekçeli karr

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24