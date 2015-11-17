Sinan Oğan'ın ihraç kararının iptaline dair gerekçe açıklandı

Eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, MHP Merkez Disiplin Kurulu'nca partiden çıkarılması kararını iptal eden Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Hakim Zerrin Berke'nin yazdığı kararda, "Kesin çıkarma cezasının kanuna, parti tüzüğüne şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğu" belirtildi.

Eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, 7 Haziran seçimleri sonrasında MHP’nin başarısız olduğuna dair Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunmasının ardından, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla partiden ihraç edilmişti. Oğan, bunun ardından ihraç sürecini mahkemeye taşımış ve 2 Kasım'da da Twitter hesabı üzerinden mahkemenin ihraç kararını iptal ettiğini duyurmuştu.

Mahkemenin ihraç kararını iptal etmesinin ardından MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Sinan Oğan’ın açmış olduğu dava kabul edilmiştir. Ancak bu karar kesin değildir, temyiz edilebilir bir karardır" ifadelerine yer verilmişti.

"Parti tüzüğüne şeklen ve usülen aykırı"

MHP Merkez Disiplin Kurulu'nca partiden çıkarılması kararını iptal eden Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, "kesin çıkarma cezasının kanuna, parti tüzüğüne şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğunu" belirtti. Hakim Zerrin Berke'nin yazdığı gerekçeli kararda, MHP Iğdır Disiplin Kurulu'nun 10 Temmuz 2015'te, Oğan'a, "partiden kesin çıkarma cezası verilmesine yer olmadığına" karar verdiği belirtildi.

Partinin Iğdır il teşkilatının 11 Temmuz 2015'te kapatıldığı, Disiplin Kurulu kararının da teşkilatın kapatılmasından sonra, 13 Temmuz 2015'te muhtara yapıldığı bildirilen kararda, "11 Temmuz 2015'te Iğdır İl Yönetim Kurulu fiilen ortadan kalkmış bulunduğundan, olmayan bir organa tebligat çıkarılamaz. Fesih olmuş bir teşkilat hukuken yok hükmündedir. Bu nedenle çıkarılan ve muhtara teslim edilen tebligat usulen geçersiz olup, sonuç doğurmaz. Yeni oluşturulan Iğdır İl Disiplin Kurulunun, yine yeni oluşturulan Iğdır İl Başkanlığına, kararı usulüne uygun şekilde tebliğe çıkarması gerekirdi" denildi.

Kararda, Oğan'dan savunması istenirken bazı hususların da belirtilmediği kaydedilerek, bu nedenlerle, MHP Merkez İl Disiplin Kurulu'nun, Oğan'ı parti üyeliğinden kesin çıkarmasına yönelik cezasının kanuna, parti tüzüğüne şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğundan, iptal edildiği bildirildi.