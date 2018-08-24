Sinan Oğan'dan Türkiye yazarına: Bana ilişip durma oğlum, uzak dur!

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, MHP’den ihraç edilen Sinan Oğan'ı "FETÖ'cü" suçlamasıyla hedef aldı. Sinan Oğan da Uğur’un FETÖ firarisi Emre Uslu’ya yazdığı mesajları göstererek Neredeyse her ay yazılarında bana ilişip durma oğlum uzak dur!..” diye yazdı.

Türkiye yazarı Fuat Uğur, bugünkü yazısında MHP’den genel başkan adayı iken ihraç edilen Sinan Oğan’a suçlamalar yöneltti. Uğur’un yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Cemaat’ten ayrılmış bir isim anlattı geçen gün. Uzun yıllar Zaman gazetesinin Doğu Anadolu Haber Müdürlüğü’nü yapan TSK’dan atılma Ahmet Ünal’ın kendisine söylediklerini. Ahmet Ünal bir gün sessizce MHP’nin iç muhalifi Yeni Çağ gazetesinde yazmaya başlıyor. Yeni Çağ o vakitler Cemaat aleyhtarı bir gazete üstelik. Eski Cemaatçi 'Şaşırdım kaldım. Ankara’ya gittiğimde Ahmet beyi ziyarete gittim. Yıl 2008. O vakit bana anlattı aslında bir proje olarak Yeni Çağ’a girdiğini. Hatta Sinan Oğan’ın da iyi bir mensupları olduğunu' diyor. Ahmet Ünal daha sonra Sinan Oğan’ın kurduğu stratejik araştırma kuruluşlarından birinde sorumluluk alıyor. Ahmet Ünal’ın Cemaat’in MHP imamı olduğunu söylüyor bu eski Cemaatçi bana. Sinan Oğan’ın STV’ye her hafta birkaç kez çıkıp konuşması, Zaman gazetesinde sayfalarca yazı yazması da böylece başlıyor tabii.

Sinan Oğan MHP muhalifi olarak Meral Akşener ve Koray Aydın ile birlikte harekete geçtikten sonra hakkında birkaç yazı kaleme aldım. Cemaatle ilişkisini açıklamasını istedim. Dava açtı ama 'Ben cemaatçi değilim' demedi.

Ancak Bahçeli geçtiğimiz hafta 'Cemaat MHP’yi ele geçirip operasyon partisi yapmak istiyor, Türkiye’de iç savaş çıkartmak niyetindeler' diye zehir zemberek bir açıklama yapınca üç muhalif de neye uğradığını şaşırdı. Aradan günler geçti, sessizliği Sinan Oğan bozdu. Âdeta “bayram değil seyran değil” telaşıyla Cemaatçi olmadığından dem vuran Oğan 'Cemaatin MHP üzerinde ameliyat yapmaya çalıştığını kesin olarak anladık. 2011’de milletvekili olduktan sonra gerek medya gerekse TBMM kürsüsünden Cemaat’in Türk devleti için ciddi bir tehdit olduğunu, bu yapı ile mücadele edilmesi gerektiğini sık sık vurguladım' dedi.

Doğru, bu kaset kumpasından kendi kayınbabası ve onu MHP’ye getiren Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici de mağdur olmuştu ama Sinan Oğan bu konuda şimdiye dek Cemaat’i doğrudan suçlayıcı tek kelime etmemişti.”

Emre Uslu mesajı

Sinan Oğan ise sosyal medya hesabı Twitter'dan Uğur'a sert tepki gösterdi. Oğan, Fuat Uğur'un bir dönem yaptığı açıklamaları paylaştı. Uğur’un bu mesajlarında FETÖ firarisi Emre Uslu ile yaptığı diyalog dikkat çekti.

Uğur’un bu mesajında "Emre Bey ben ipin ucunu kaçırdım. En iyisi size bir şarkı armağan edeyim. Menekleşendi sular…” ifadesi yer alıyor.

"Birbirinize menekşelenmeler..."

Oğan, Uğur’un bu mesajını paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"Lan oğlum, sizin FETÖ’cü Emre Uslu ile ne tür bir ilişkiniz varmış? Birbirinize menekşelenmeler, ipin ucunu kaçırmalar, şarkı yollamalar falan... Neredeyse her ay yazılarında bana ilişip durma oğlum uzak dur!…"

"Hadi sayemde gündem oldun..."

Uğur da Oğan’a Twitter hesabından cevap verdiği bir mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hadi sayemde yeniden gündem oldun Sinan Oğan. Seni birkaç TV programına çıkarırlar artık. Hani engellemiştin beni neden engeli kaldırdın? Ama boş hayal, MHP’nin kapısından giremeyeceksin. İyi Parti’de zaten yoksun. Yok hükmündesin kısaca."