T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sinan Oğan'a saldırı girişimi: Türkiye’yi bir oylama ile getirdikleri nokta budur!

"Buradan Başbakan Binali Yıldırım’a sesleniyorum..."

09 Nisan 2017 22:17

Referandum çalışması için Samsun’un Bafra ilçesine giden Sinan Oğan, kendisine silahlı saldırı girişiminde bulunulduğunu söyledi.

samsunkenthaber.com’da yer alan habere göre, Sinan Oğan, saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bafra’da esnaf ziyaretlerim sırasında bize suikast hazırlarken kaçtılar. Türkiye’yi bir evet hayır oylaması ile getirdikleri nokta budur. Burada anayasayı oylayacağız ama siyasetçilerin o sorumsuz açıklamaları bize yönelik saldırıları durdurmamaları maalesef bir karanlık emele fırsat sunmuştur. Buradan Başbakan Binali Yıldırım’a sesleniyorum sana daha öncede mektup yazdım sen sadece evet diyenlerin mi başbakanısın. Bizim can güvenliğimizi koruyamayacaksan in o koltuktan. Bunlar bizi yıldıracağını zannediyor. Bunlar bizim korkacağımızı zannediyor. Bizim hayır kampanyası yapmaktan vazgeçireceklerini zannediyor. Sizden korkan sizin gibi olsun.”

ETİKETLER

sinan oğansaldırısuikastbafra

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24