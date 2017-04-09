Sinan Oğan'a saldırı girişimi: Türkiye’yi bir oylama ile getirdikleri nokta budur!

Referandum çalışması için Samsun’un Bafra ilçesine giden Sinan Oğan, kendisine silahlı saldırı girişiminde bulunulduğunu söyledi.

samsunkenthaber.com’da yer alan habere göre, Sinan Oğan, saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bafra’da esnaf ziyaretlerim sırasında bize suikast hazırlarken kaçtılar. Türkiye’yi bir evet hayır oylaması ile getirdikleri nokta budur. Burada anayasayı oylayacağız ama siyasetçilerin o sorumsuz açıklamaları bize yönelik saldırıları durdurmamaları maalesef bir karanlık emele fırsat sunmuştur. Buradan Başbakan Binali Yıldırım’a sesleniyorum sana daha öncede mektup yazdım sen sadece evet diyenlerin mi başbakanısın. Bizim can güvenliğimizi koruyamayacaksan in o koltuktan. Bunlar bizi yıldıracağını zannediyor. Bunlar bizim korkacağımızı zannediyor. Bizim hayır kampanyası yapmaktan vazgeçireceklerini zannediyor. Sizden korkan sizin gibi olsun.”