Sinan Oğan: Ulaştırma Bakanı, "Ona otelini veren başına gelecekleri düşünsün" diye talimat vermiş

MHP’den ihraç edilen eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın Amasya etkinliği için başvurulan bütün salonlar iptal edildi. Konuyla ilgili Twitter hesabında açıklamalarda bulunan Oğan, "Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan bütün otellere talimat vermiş. 'Sinan Oğan'a otelini veren bundan sonra başına gelecekleri kendi düşünsün' diye. Ayrıca Kars'ta devlet memurları, esnaf vs hepsinin üzerinde terör estiriyorlar. Yazıklar olsun be! Bizden bu kadar mı korkuyorsunuz? Gerekirse sokak sokak gezeceğiz bu toplantıları yine yapacağız... Sizden korkan sizin gibi olsun..." dedi.

Oğan referandum çalışmaları yaparken Bahçeşehir Üniversitesi’nde kürsü saldırısına uğramış, İstanbul’da aracının lastikleri kesilmiş ve son olarak da Yozgat’ta silahlı saldırıya maruz kalmıştı.

Sinan Oğan'ın açıklamarı şöyleydi:

Haber3hilal.com’da yer alan habere göre, Oğan’ın 8 Nisan 2017 tarihinde Amasya’da yapılması planlanan kapalı salon toplantısı programı için Büyük Amasya Oteli’nin salonu tutulmuş ve ekibi için burada 20 kişilik yer ayırtılmış, kaporası da ödenmişti. MHP Amasya teşkilatında il başkanlığı görevinde bulunan kişilerin de bulunduğu tertip komitesi Amasya Valiliği'ne izin için başvurdu. Ama valilikten izin çıkana kadarki süreçte Büyük Amasya Otel Müdüriyeti, Oğan için ayrılan salonu iptal etti.

Öte yandan Amasya Ticaret Odası Başkanlığı ile görüşülerek Ticaret Odası Konferans Salonu talep edildi, ancak bu salon da verilmedi. Bunun yanında şehirde bulunan büyük düğün salonları da "kendileri açısından olumsuz bir sonuç doğuracağını" düşündüğünde Sinan Oğan’a boş salonlarını vermedi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından tepki gösteren Sinan Oğan şunları söyledi:

1. Bu nasıl adalettir? Referandumda son haftaya girerken Amasya'da yer bulamıyoruz, Artvin'e izin alamadık. Kars'ta bakan talimatı varmış...

2. Amasya'da baskı yapıp kaporasını verdiğimiz oteli iptal ettiren demokrasi kahramanları! Yazıklar olsun size!

3. Artin il seçim kurulu toplantıya izin vermek bizim yetkimizde değil zabıtaya müracaat edin diyor. Patates soğan satmaya gelmiyoruz!!!

4. Kars'ta yapacağımız toplantının duyumunu alan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan bütün otellere talimat vermiş. Sinan Oğan'a otelini veren +

5. bundan sonra başına gelecekleri kendi düşünsün diye. Ayrıca Kars'ta devlet memurları, esnaf vs hepsinin üzerinde terör estiriyorlar. +

6. Yazıklar olsun be! Bizden bu kadar mı korkuyorsunuz? Gerekirse sokak sokak gezeceğiz bu toplantıları yine yapacağız... +

7. Sizden korkan sizin gibi olsun...