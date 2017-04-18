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Sinan Oğan: Şartlar oluşursa 2019'daki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağım

"Türk milliyetçileri bu seçimde hayır demiştir"

18 Nisan 2017 19:27

MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Seçim sonuçlarını KRT'de Çağlar Cilara'nın yayınına katılarak değerlendiren Oğan, 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık sinyali verdi.

AKP adayının kazanma ihtimalinin şuan mümkün olmadığını söyleyen Oğan, "Türk milliyetçileri aday çıkaracaktır, şartlar oluştuğu taktirde bu göreve aday olmaktan büyük bir onur duyacağımı ifade etmek isterim" dedi.

Sinan Oğan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Türk milliyetçileri bu seçimde hayır demiştir. MHP'nin evet çağrısı havada kalmıştır. Türk milliyetçilerinin yüzde 99'u hayırda birleşmiştir. AKP ciddi oy kaybına uğramıştır. 2019'da yapılacak bir seçimde bu tabloya göre AKP'nin adayının kazanma ihtimali sıfırdır. Türk milliyetçileri aday çıkaracaktır, şartlar oluştuğu taktirde bu göreve aday olmaktan büyük bir onur duyacağımı ifade etmek isterim. Bizim başlangıçtaki muhalefetimiz parti içi muhalefetti, ancak bu süreçte görüldü ki sahadaki muhalefet bizim muhalefettir. Sağ cenahtaki muhalefete biz liderlik ettik. Önümüzdeki süreçte bu bir başkanlık sistemine evrilecekse başkan adayları da buradan çıkacaktır.”

 

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