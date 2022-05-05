Sinan Oğan da İçişleri Bakanlığı'na gidiyor: Bize de ağır hakaret lafları etti

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı programda Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ gibi kendisine de hakaret ettiğini söyleyerek, "Ümit Özdağ, yarın saat 11.00 ’da bakanlık önünde olacağını açıkladı. Aynı saatte ben de orada olacağım" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bakan Soylu'ya; saat 11:00'de Bakanlık'ta olacağını söylemiş; "Tek başıma İçişleri Bakanlığı’nın önüne gideceğim, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle! Seni yarın içişleri Bakanlığı’nın önünde bulacağım oğlum" ifadelerini kullanmıştı.

Sinan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Süleyman Soylu ve İsmail Çataklı aynı programda bize de ağır hakaret lafları etti. Soylu ve Çataklı gelsinler yüzümüze söylesinler!" ifadelerine yer verdi.

Oğan'ın paylaşımı şöyle:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı aynı programda bize de ağır hakaret lafları etti. Ümit Özdağ yarın saat 11.00 ’da bakanlık önünde olacağını açıkladı. Aynı saatte ben de orada olacağım. Soylu ve Çataklı gelsinler yüzümüze söylesinler!"

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,katıldığı canlı yayında sosyal medyada yayınlanan Sessiz İstila kısa filmi için; "Sessiz İstila bir edepsizliktir. Bir yalandır ve bunu ortaya koyup bunu sosyal medya üzerinden toplumu tahrik eden ve direkt hükümeti hedef alan saldırı ile karşı karşıyayız." demişti.

Ümit Özdağ'ın sosyal medya üzerinden verdiği yanıtı okumak isteyen sunucuya Soylu; "Asla kabul etmem, adam yerine, insan yerine koymam. Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur. Operasyon çocuğudur. Haysiyetsiz adam." diye konuşmuştu.