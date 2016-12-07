Sinan Oğan: Başkanlık sisteminin Meclis'ten geçememe ihtimali var; AKP 50'den fazla fire verebilir

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, önümüzdeki günlerde Meclis’e gelmesi beklenen başkanlık teklifinin Meclis’ten geçmeme ihtimaline değinerek AKP’de 50’den fazla fire verilebileceğini söyledi.

RS FM’de Enver Aysever’in sunduğu ‘Oyuna Devam’ programına konuk olan Oğan, "Devlet Bahçeli'nin başkan yardımcılığı karşısında evet deme pazarlığına girer mi? Parlamentoda oylama olursa MHP'liler ne der?" sorusuna "Bize bu başkan yardımcılığı konusu kulağımıza geliyor. Bu başka bir isim de olabilir. Milletvekili arkadaşlarımız durumdan çok rahatsız" diye yanıt verdi ve şöyle konuştu:

"Oylamanın Meclis'ten geçememe ihtimali var. AKP milletvekilleri oy verilecek sandık ile perdenin arasında milletvekillerini doldurarak bağımsız oy kullanılmasını engelliyor. Sandık ile perde arasına içeriye milletvekili sokulup, özgür oy kullanmaya engel olursa minimuma düşer fire sayısı. Eğer partiler sandık ile perde arasına bir hat çekip, hattın ötesine kimseyi sokmazsa 50'den fazla AKP milletvekili buna karşı çıkacaktır. MHP'lilerin de üçte ikisi başkanlığa hayır diyecektir. Oy verme yeri güvenliği sağlanırsa Türkiye'nin güvenliği sağlanır. CHP'lilerin milletvekili çoğunluğu var, onlar bunu sağlayabilir. Gerekirse etten duvar olabilirler. Vekillerin özgür bir şekilde oy verilmesi sağlanmalı. Bu güvenlik sağlanırsa Başkanlık sistemi geçmeyecek."

“Tuğrul Türkeş vasıtasyıla Bahçeli’ye can simidi attı”

Oğan, Tuğrul Türkeş'in başkanlık sistemine karşı olduğu açıklamalarıyla ilgili gelen soruyu ise şöyle değerlendirdi:

"Sayın Türkeş'in başkanlık sistemine radikal bir şekilde karşı olacağını düşünmüyorum. Tabanda Bahçeli'ye karşı bir öfke var ve eleştiriliyor. Sayın Türkeş, Devlet Bahçeli'ye bu eleştirilerden kurtulması için bir bahane vermiştir. Tuğrul Türkeş, AKP'nin bakanıdır. Bizim kongre kararını erteleyen hâkime rüşvet verdiler. AKP'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey Bahçeli'nin MHP'nin başında kalmasıdır. Tuğrul Türkeş vasıtasıyla AKP, Bahçeli'ye bir can simidi attı. Dikkat ederseniz kendisine bir cevap vermedi. Koalisyon ülkücü harekete karşı bir koalisyondur. Ülkücü harekete kumpas kuruluyor ve bitirilmek isteniyor. Bozkurtların mankurtlaştırılması isteniyor."