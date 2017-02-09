Sinan Oğan: Bahçeli'nin Perinçek kıyaslamasından sonra MHP tabanında 'Hayır' yüzde 95'e çıktı

MHP Genel Başkan adaylarından Sinan Oğan, Bahçeli’nin Erdoğan-Perinçek kıyaslamasının tabanda tam bir infiale yol açtığını belirterek, MHP tabanında “Hayır” diyenlerin oranının yüzde 95’e çıktığını söyledi.

Gazeteduvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan Sinan Oğan, 4 lider adayını yeniden bir araya getiren Hayır Platformu'nun kesinlikle genel başkanlık adaylığı ile ilgisi olmadığını söyledi. Oğan, “Memleket elden gidiyor, MHP kapatılıyor, biz bunun derdine düştük. Önce memleketi kurtaralım, ondan sonra genel başkanlık yarışına kaldığımız yerden devam ederiz” dedi.

MHP tavanı ile tabanı arasında uçurum olduğunu söyleyen Oğan’a göre, tabanın yüzde 90’ı “Hayır” diyor. Ama bu oran, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Erdoğan’la Perinçek arasında kalsak tercihimiz Erdoğan” sözleri sonrası yüzde 95’e çıktı.

AKP’deki kararsızların da yüzde 25’i bulduğunu söyleyen Oğan “Referandumun sonucunu hayırlı görüyorum. Ne OHAL’i ne bu hali hiçbir şey bizi durduramayacak. Bizi zorla götürüp “evet” dedirtemeyecekler” ifadelerini kullandı.

Oğan, söyle konuştu:

"Tek adam rejiminin bu ülkeye fayda getirmeyeceğini söylüyoruz. Evet veya hayırı Erdoğan üzerinden de tartışmıyoruz. Erdoğan da bir fani. Kötü bir Başbakanlık yaptı hadi iyi başkanlık yapacağını düşünelim. Sonra yerine tek oy bile almamış bir yardımcısı geçecek. O gelen hastalansa, ruh hastası olsa bu deliyle nasıl uğraşacağız. Halkın yüzde 100 iradesiyle seçilmiş Meclis’i feshetmesini engelleyecek, durduracak bir mekanizma var mı? Biz sistemin garabetliğine, ucubeliğine karşı çıkıyoruz. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem."

“Bir anda Arap Birliği’ne girebiliriz”

"Biz bu ülkenin tek adamın iki dudağı arasına sıkıştırılmasını istemiyoruz. Yarın kafası estiğinde Türkiye’yi Arap Birliği’ne sokacak ya da Şangay’a katacak kararnameler yayınlamasının önünde engel yok. Böyle bir sistem olur mu?

Siyaset bilimi doktorası yaptım. Uzun yıllar Bahçeli’nin yanında bulundum. Yıllardır bu davanın içindeyim. Bahçeli’nin tavrını anlamak için çocukluk arkadaşlarıyla dahi görüştüm. Onlar da “eski arkadaşımız ama biz de tanıyamıyoruz” diyor. Dolayısıyla öyle bir muamma var ki. Biz genel başkanın bir günde nasıl bu noktaya geldiğini çözemiyoruz. Bizim için 100 yılın muamması."