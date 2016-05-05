Sinan Oğan: AKP'nin kaderi MHP'nin elinde, imzaları biz topladık kurultayı onlar yapıyor

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, "Bugün adeta AKP'nin kaderi Milliyetçi Hareket Partisi'nin elindedir. Bu sebeple kurultay çalışmalarımızı bu son gelişmeleri de dikkate alarak daha da hızlandıracağız. AKP içerisindeki bu iç karışılık, Türkiye'yi muhtemelen erken seçime götürecektir. İmzaları biz topladık kurultayı onlar AKP yapıyor" dedi.

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş, Oğan'ın Öveçler'deki ofisinde basın toplantısı düzenledi.

MHP Olağanüstü Kongresi'nin önemli olduğunu ifade eden Türkeş, kongrenin Türkiye'nin geleceği, Türk siyasetinin gidişatı açısından önemli olduğunu ve mutlaka yapılması gerektiğini, bunu engelleyenlerin büyük bir vebal altına gireceğini ortaya koyduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Türkeş, tabanın sesine kulak verilmesini istedi.

Partilerinin 7 Haziran seçimlerinde, Türk siyasetindeki anahtar rolünü ve potansiyelini ortaya koyduğunu anlatan Türkeş, ancak 1 Kasım'daki yenilginin halkın gösterdiği teveccühe cevap verilemediğini ve beklentilerin boşa çıkartıldığını ortaya koyduğunu aktardı.

"Gerçekle yüzleşmeyi reddettiler"

Hürriyet'te yer alan habere göre, MHP Genel Merkezi'nin seçim sonuçlarını iyi değerlendirmediğini savunan Türkeş, "Genel Merkez, gerçekle yüzleşmeyi reddedip, yenilginin sorumluluğunu üstlenmekten kaçınmıştır. Genel Merkezimizin hataları teşhiste ve telafide alıngan davranması, yapılan iyi niyetli uyarılara karşı hasmane bir tutum alması, demokratik talepleri ısrarla reddetmesi maalesef, partimizi bugün içinde bulunduğumuz duruma getirmiştir." dedi.

Türkeş, konuşmasında babasının, "Başımıza gelen birçok felaketin iyi yöneticilere, kudretli önderlere sahip olmadığımızdan meydana geldiğini acı acı tespit ettim. Bir de memleketimizin başına geçmiş olan çeşitli liderlerde ortak bulunan büyük bir kusuru anlamış oldum. Bu da liderlerimizin çok bencil olmaları ve kendilerine yardımcı olacak, gerektiğinde kendi yerlerine geçecek yeteri kadar liderin yetişmesini sağlamak yerine, onu engelleyecek şekilde hareket etmeleridir." şeklindeki sözlerini aktardı.

"MHP'nin yenilenmesi lazım"

Toplantıda konuşan eski MHP Milletvekili Oğan da MHP'nin kurultayının elzem hale geldiğine dikkati çekti.

AK Parti'de yaşanan son gelişmelerden sonra MHP'nin kurultay çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Oğan, şöyle devam etti:

"Bugün adeta AKP'nin kaderi Milliyetçi Hareket Partisi'nin elindedir. Bu sebeple kurultay çalışmalarımızı bu son gelişmeleri de dikkate alarak daha da hızlandıracağız. AKP içerisindeki bu iç karışılık, Türkiye'yi muhtemelen erken seçime götürecektir. Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde bir baskın seçim yapılmadan önce, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yenilenmesi, yoluna daha emin adımlarla yürümesi lazım."

"İmzaları biz topladık, kurultayı AKP yapıyor"

Oğan, Kurultay çalışmalarının her zamankinden daha önemli hale geldiğine işaret ederek, 15 Mayıs'ta kurultayı yapacaklarını ve bugün itibarıyla kurultayın yapılmasının önünde herhangi bir engel olmadığını savundu.

AK Parti içerisindeki gelişmeleri takip ettiklerini belirten Oğan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakanı değiştirmekte acele etti. Biz zaten yakın bir zamanda Türkiye'nin Başbakanını değiştirecektik. MHP'de kurultayı yaptıktan sonra Türkiye'nin Başbakanı otomatik olarak değişecektir. Biz Türkiye'nin yeni Başbakanı olmaya adayız. İmzaları biz topladık, kurultayı AKP yapıyor, tabi işin esprisi, biz de kurultayımızı yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin iktidarına aday bir partidir. AKP, son hadiseler göstermiştir ki, dağılma sürecine girmiştir."