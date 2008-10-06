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Spor

Sinan Kaloğlu'ndan gollere devam

06 Ekim 2008 03:00


Sezon başında Bursaspor'dan Almanya Bundesliga takımlarından Vfl Bochum'a transfer olan Sinan Kaloğlu, geçen hafta attığı golden sonra bu hafta da Bayern Münih'e bir gol attı ve ''Welt am Sonntag'' gazetesi tarafından günün onbirine seçildi.


Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) dün Bayern Münih ile kendi sahasında 3-3 berabere kalmayı başaran VfL Bochum'da oynayan Sinan Kaloğlu, ''Welt am Sonntag'' gazetesi tarafından ''günün onbiri'' arasında gösterildi.

Gazete tarafından, dünkü lig karşılaşmalarından sonra seçilen günün onbirinde, takımının ilk golünü atan Sinan, Karlsruhe'den Sebastian Freis ve TSG 1899 Hoffenheim'dan Demba Ba'yla birlikte en iyi forvet oyuncusu olarak gösterildi.

Diğer bazı Alman gazeteleri de, Sinan'in başarılı bir oyun sergileyerek, takımının birinci golünü attığını hatırlattılar.

Bundesliga'da geçen hafta da takımı adına bir gol atan Sinan, dün takımının ikinci golünün de asistini yapmış ve sergilediği başarılı oyunuyla ligin alt sıralarında bulunan takımının Bayern Münih'e karşı 3-3 berabere kalmasına büyük katkı sağlamıştı.

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