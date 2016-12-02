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Spor

Sinan Gümüş'e yönetimden uyarı

Disiplinsiz davranışları nedeniyle tepki çeken Sinan Gümüş'ü kadro dışı bırakılabileceği belirtildi

02 Aralık 2016 12:02

Elazığspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında kenara alınınca yardımcı antrenör Orhan Atik’e tepki gösteren ve eldivenlerini yere fırlatan Sinan Gümüş’e bu kez yönetimden uyarı geldi.

Hem performans düşüklüğü hem de disiplinsiz davranışları nedeniyle tepki çeken genç forvete, kendini toparlamaması halinde kadro dışı kalacağı bildirildi.

Riekerink’in kupa maçında ilk 11’de görev verdiği Sinan, beklentileri karşılamadığı için ikinci yarıda kulübeye çekilmişti. Sinan ise bu kararı kendisine tebliğ eden ve kötü oynadığını söyleyen Orhan hocaya tepki göstermişti.

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Sinan GümüşOrhan Atikkadro dışı

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