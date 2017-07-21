T24 LogoT24 Logo
Spor

Sinan Gümüş'e İtalya'dan teklif!

Geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 21 maça çıkan Sinan, 7 gol ve 2 asist kaydetmişti

21 Temmuz 2017 16:12

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria, Galatasaray'ın genç hücumcusu Sinan Gümüş'e talip oldu. İtalyan takım, 23 yaşındaki sağ açık için 4.5 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

BeINSports'un haberine göre, Benfica'nın da ilgilendiği bilinen genç yetenek için Sampdoria teklifte bulundu. Sinan'ın Avrupa'ya gitmek istediği de bilinirken, Galatasaray'ın bu teklife cevabının ne olacağı henüz bilinmiyor.

Levski taraftarları, rakip oyuncuları uyutmamak için otele havai fişek yağdırdı!

Geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 21 maça çıkan Sinan, 7 gol ve 2 asistle 9 gole direkt etki etmişti.

ETİKETLER

GalatasaraySinan GümüşteklifİtalyaSampdoriaSerie ABenficaresmenistediAvrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24