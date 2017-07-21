Sinan Gümüş'e İtalya'dan teklif!

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria, Galatasaray'ın genç hücumcusu Sinan Gümüş'e talip oldu. İtalyan takım, 23 yaşındaki sağ açık için 4.5 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

BeINSports'un haberine göre, Benfica'nın da ilgilendiği bilinen genç yetenek için Sampdoria teklifte bulundu. Sinan'ın Avrupa'ya gitmek istediği de bilinirken, Galatasaray'ın bu teklife cevabının ne olacağı henüz bilinmiyor.

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Geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 21 maça çıkan Sinan, 7 gol ve 2 asistle 9 gole direkt etki etmişti.