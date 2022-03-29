Sinan Gümüş, Galatasaray tercihini ve Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığı dönemi anlattı

Fraport TAV Antalyaspor'un başarılı oyuncusu Sinan Gümüş, kulüp dergisinin mart ayı sayısına açıklamalarda bulundu. Gümüş, Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra gelen bütün teklifleri reddettiğini söylerken, takımın başındaki Nuri Şahin'in ise futbol camiasında iz bırakacağını kaydetti.

Süper Lig'de son 8 haftada yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, ligin 31'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde çalışmalarına devam ediyor. Antrenmanlara sakatlıkları bulunan Ufuk Akyol, Admir Mehmedi ve Harun Alpsoy'un yanı sıra, milli takım kamplarında bulunan Doğukan Sinik, Fredy, Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar katılmadı.

Futbola nasıl başladı?

Akdeniz ekibinin ara transfer döneminin son günü Fenerbahçe'den kadrosuna dahil ettiği 28 yaşındaki kanat oyuncusu Sinan Gümüş, kulüp dergisinin mart ayı sayısına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sinan Gümüş, futbola kendisini annesinin yönlendirdiğini söyledi. Gümüş, “Sokaklarda daha çok vakit geçirmememiz için tüm kardeşlerimi ve beni spora yönlendirdi. Okuldan sonra spora giderek bir düzenimiz olsun, o disiplini erken yaşta alalım istedi. Zaten üç yaşımda futbola başladım, sonra hentbolla futbolu beraber yürüttüm. Ağabeyim futbol, ablamlar ise hentbol oynuyordu. Ablamlar hentbol antrenmanlarına ya da maçlarına giderken ben de onlarla gidiyordum. Sonra ilgim oluştu. Bunun üzerine annem iki dalda da beni yazdırdı. Bir gün hentbol maçımız, ertesi gün futbol maçımız oluyordu. İkisini de oynamayı çok seviyordum ama bir dönem sonra ilerlemeye başladım ve maçlar bazen aynı gün, aynı saate denk geliyordu. Birini tercih etmek durumundaydım, futbolu seçtim" dedi.

Stuttgart transferinin hikayesi

Gümüş, Stuttgart'a transfer hikayesini ise şöyle anlattı: “Pfullendorf'ın U17 takımında oynuyordum. Çok iyi gidiyorduk ve şampiyonluğa yakındık. Almanya'da insanlar bizi konuşuyordu. Stuttgart'la kendi evimizde karşılaşacaktık. O maçta bir asist yaptım, bir de gol attım. İyi bir maç çıkarmıştım. Maçın ardından soyunma odasındayken, Stuttgart'ın hocası geldi, bizim hocamızı çağırdı. Onlar konuşmuşlar, beni çağırdılar. Beni beğendiklerini ve bir antrenmana çağırmak istediklerini söylediler."

Galatasaray günleri

Stuttgart'la sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a geldiğini ifade eden Sinan Gümüş, “Stuttgart da profesyonel bir sözleşme hazırlıyordu ama oradaki adımlarım biraz daha yavaş olacaktı. A takım formasını giymem gecikecek gibi gözüküyordu. Ama Galatasaray'da A takım idmanlarına çıkmam daha hızlı olacaktı. O nedenle Türkiye'yi tercih ettim. Zaten sonrasında kendimi geliştirme açısından da çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. İlk maçım da Türkiye kupası maçıydı. A2 takımda çok gol attığım ve dikkat çekmeye başladığım için herkes o günkü performansımı merak ediyordu. Balçova Yaşamspor'la oynuyorduk ve maçı 9-1 gibi farklı bir skorla kazandık. O gollerden birini de ben attım. Golden sonra o kadar mutlu oldum ki gözyaşlarımı tutamamıştım" şeklinde konuştu.

Antalyaspor dönemi

Mental olarak çok güçlü olduğunu kaydeden Gümüş, maçtan önce ya da sonra hakkında yazılanları okumadığına dikkat çekti. Sinan Gümüş, 2019-2020 sezonunun başında Genoa'ya gitmesine de açıklık getirerek, “Takım sezona kötü başladı, maçlar kötü gidiyordu. Üstüne bir de hoca değişikliği oldu. Ben uyum sorunu yaşamadım ama camiada huzur yoktu. Ben de huzuru çok sevdiğim ve önemsediğim için kiralık olarak Antalyaspor'a gelmek istedim. Antalyaspor camiasında da çok sevdiğim abilerim vardı. Ali Şafak Öztürk, Servet Çavuşoğlu, Erdinç Abi'yle hep iyi bir diyaloğumuz vardı. Ben Genoa'dan ayrılma kararı aldığımda Ali Şafak Başkan ve Servet Abi, beni aradı. Onlar çağırınca bir iki günde hemen karar verdik. Benim için Antalyaspor, en doğru karardı" dedi.

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığı günlerde teklif aldı mı?

Fraport TAV Antalyaspor'da kiralık döneminin ardından tekrar Genoa'ya dönen ve daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olduğunu aktaran Gümüş, bu sezonun ara transfer döneminde tekrar Antalyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Gümüş, “Aslında kadro dışı kaldıktan sonra da çok teklif aldım ama ben hepsini reddettim ve Antalyaspor'a geri dönmek istediğimi her zaman söyledim. Tabii süreç biraz uzadı. Çünkü karar sadece bana bağlı değildi. Neredeyse son saatte transferim belli oldu. Hemen apar topar imzaları attık ve ertesi gün Antalya'ya geldim. Burada herkesi tanıyordum, şehri biliyordum. Geçmişte de Antalya'da çok mutlu olmuştum. Hatta ailem de çok seviyor burayı. Zaten ilk geldiğim altı-yedi ayda herkese neler yapabileceğimi kanıtlamıştım. Yine aynısını kanıtlamak istiyorum.

Bu sezon için öncelikle fit olmak, takımla bu zor durumdan çıkmak, ligde kalmak ve inşallah önümüzdeki sezon Antalyaspor'u hak ettiği noktalara getirmek istiyorum. Ayrıca bireysel hedeflerimden biri de en kısa zamanda Türk Milli Takımı'na çağrılmak. Bence bu şehir, güzel futbolu, üst sıraları, galibiyetleri hak ediyor. Bunun için de en çok taraftarımıza ihtiyacımız var. Karagümrük maçında inanılmaz bir destek vardı. Onların bu gücüyle tüm sorunları aşacağımızdan şüpheleri olmasın" dedi.

"Nuri Şahin iz bırakacak"

Takımın başında futbol sorumlusu olarak bulunan Nuri Şahin'in Antalyaspor'a gelmesindeki en büyük etkenlerden biri olduğunu ifade eden Sinan Gümüş, “Antalyaspor formasını giymemi çok istedi. Zaten öncesinde de tanıdığım birisiydi. Birlikte çok uzun süredir çalışmasak da işine değer veren bir hoca olduğunu söyleyebilirim. Ben onun bir hoca olarak, futbol camiasında iz bırakacağına inanıyorum. Takımımızda da çok kaliteli isimler var. Elbette yeni katılanların adaptasyon süreci olur ama Luiz olsun, Fernando olsun gelip hemen maçlara çıkmaları çok pozitif bir mesajdı. Önümüzdeki maçlar, bizim için çok daha önemli. Aramızdaki bağlantıyı iyi sağlarsak, kalan zamanda lige damga vurabiliriz" ifadelerini kullandı.

Gümüş, golf oynamayı da çok sevdiğini dile getirdi.