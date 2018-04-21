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Spor

Sinan Gümüş attı; Galatasaray 'altın' değerinde 3 puan aldı!

Sarı-kırmızılıların zorlandığı maçı 3-2 kazandı

21 Nisan 2018 21:46

Galatasaray 'şampiyonluk yarışına devam' dedi. Karşılaşmada Galatasaray'a 3 puanı getiren kritik golü Sinan Gümüş kaydetti. Gümüş, Galatasaray'da sonradan oyuna girdiği 7. maçında 4. golünü kaydetmiş oldu.

Galatasaray, maça golle başladı. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Gomis'in golüyle sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti.

Alanyaspor'un yüklendiği dakikalarda kontra atağa çıkan Galatasaray'da Mariano'nun açtığı ortaya ters vuruş yapan Tzavellas, topu kendi ağlarına gönderdi. Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı.

Ev sahibi ekipten Fernandes maçın 22. dakikasında muhteşem bir vuruşla aradaki farkı 1' indirdi. Skor şimdi 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve ilk yarı konuk takım Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın 59. dakikasında penaltı kazandı. Ev sahibi ekipte Emre Akbaba penaltıyı gole çevirdi ve skora 2-2'lik dengeyi getirdi.

Galatasaray'da penaltı pozisyonunda sarı kart gören Serdar Aziz, Beşiktaş karşısında cezalı duruma düştü.

Rodrigues'in yerine oyuna dahil olan Sinan Gümüş, karşılaşmanın 82. dakikasında sarı-kırmızılıları tekrar öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşma sarı-kırmızılıların 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY
 
STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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AlanyasporGalatasaraySpor Toto Süper Lig30 haftaSinan Gümüş

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