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Spor

Sinan Gümüş: "Fatih Terim için savaşmak istiyoruz"

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, Fatih Terim'in tüm oyuncularına değer verdiğini, bu nedenle de onun için savaşmak istediklerini söyledi

22 Nisan 2018 01:48

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

Galatasaray\'ın başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, Fatih Terim\'in tüm oyuncularına değer verdiğini, bu nedenle de onun için savaşmak istediklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor\'u deplasmanda 3-2 mağlup ederken, galibiyeti getiren golü atan Sinan Gümüş maçtan sonra yaptığı açıklamada çarşamba günü final için çıktıkları maçta kupadan elenmelerine üzüldüklerini söyledi.
\"BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ\"
Futbolun 3 gün sonra kendilerine yeni bir şans tanıdığını da belirten Sinan Gümüş, “3 gün sonra burada en iyi futbolu sergilemek istedik. Başardığımız için çok mutluyuz. 3 puanla buradan ayrılıyoruz. Son dakikalarda yine gol bulduk. O yüzden bu galibiyet daha güzel bir olay. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu maç için en iyi şekilde hazırlanıp, kazanmak istiyoruz\" dedi.
\"HOCAMI MAHCUP ETMEDİĞİM İÇİN MUTLUYUM\"
Bir gazetecinin çok kritik goller attığını hatırlatması üzerine Gümüş şöyle konuştu:
\"Takımda her oyuncu önemli. Çünkü, sonuçta her oyuncu 90 dakika mücadele ediyor. Ben golümü attım ama arkadaşımın bana yolu açması sayesinde oldu. Gol atmak, takıma 3 puan kazandırmak benim için güzel bir olay. Ama buradan hocama seslenmek istiyorum. Maç öncesi beni yanına çağırdı. Beni yine motive etti. Bana \'Sinan sana güveniyorum. Yine bugün maçı belirleyebilirsin\' dedi. O yüzden onu mahcup etmediğim için çok mutluyum.\"
Fatih Terim\'in çok iyi kalpli bir teknik direktör olduğunu da söyleyen Sinan Gümüş, “Oyuncusuna çok değer veren bir hoca. O yüzden her oyuncu onun için savaşmak istiyor. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyon oluruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Sinan Gümüş\'ün açıklamaları

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