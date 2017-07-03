Sinan Güler'den Fenerbahçe transferi açıklaması

4 sezon boyunca Galatasaray'da forma giyen ve bugün Fenerbahçe'ye transfer olan Sinan Güler, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kararınında Fenerbahçe Doğuş'un Avrupa'daki başarılarının etkisi olduğunun altını çizen Güler, Galatasaray camiasına teşekkür etti.

Sarı-kırmızılı takımdan huzurlu bir şekilde ayrıldığını kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, şu an için öncelikli hedefinin Milli Takım ile Avrupa'da başarılı olmak olduğunu kaydetti.

Eski Galatasaray kaptanı ve yeni Fenerbahçe Doğuş oyuncusu Sinan Güler'in açıklamaları şöyle:

"Bugün hayatımda yeni bir sayfa açarak, 4 sezon boyunca formasını giydiğim Galatasaray’dan ayrılıyorum. 4 yıl boyunca kazandığımız başarıları, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi ve tüm paylaştıklarımızı gözümün önüne getirdiği zaman; Galatasaray’dan huzurlu bir şekilde ayrıldığımı söyleyebilirim. Tüm bu süreç boyunca bana olan desteğini her platformda sunan Galatasaray camiasına içten teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim"

"Kariyerime Fenerbahçe Doğuş’ta devam etmeye karar verdim. Bu kararımdaki en önemli etkenler, Fenerbahçe Doğuş’un son yıllarda kararlı bir şekilde Euroleague şampiyonluğu hedefiyle yola çıkması ve Avrupa basketbolunda büyük bir atılım yapmasıdır. Açıkçası, bu hedef ve yeni bir mücadeleye dahil olmak beni heyecanlandırıyor. Bu sezon daha da büyüyecek olan yapı ile birlikte, kariyerimin bu noktasında Fenerbahçe Doğuş’ta oynamanın en doğru karar olduğunu düşünüyorum. Bu transferin gerçekleşmesinde emeği geçen Fenerbahçe yönetimine, sayın Maurizio Gherardini’ye ve sayın Zeljko Obradovic’e teşekkür ederim"

"Son olarak, bu yaz itibariyle Milli Takım’daki arkadaşlarımla en önemli hedefimiz, ülkemizde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda istediğimiz noktalara ulaşmak ve iyi bir sonuç almak olacak. Bu hedefe ulaşmak için yüksek konsantrasyonla iyi bir hazırlık dönemi geçirmemiz ve hem fiziksel hem de zihnen hazır olmamız gerekiyor. Bu yüzden, transfer sürecimin Milli Takım kampı başlamadan neticelenmesinden dolayı memnun olduğumun bilinmesini isterim."