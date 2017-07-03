Sinan Güler, Fenerbahçe Doğuş'ta!

Galatasaray Odeabank'ın kaptanı Sinan Güler, Fenerbahçe Doğuş'a transfer oldu. Transfer, Fenerbahçe'nin resmi sitesinden duyurulurken, "Sinan Güler'e Fenerbahçe'ye hoşgeldin diyor, her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş'a başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe resmi sitesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, ülke basketbolumuzun en önemli oyuncularından biri olan Sinan Güler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu Sinan Güler ile güçlendiriyor.



1 metre 92 santim boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da forma giyebilen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek.



Sinan Güler’e Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı ‘her kulvarda’ şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz."