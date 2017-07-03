T24 LogoT24 Logo
Spor

Sinan Güler, Fenerbahçe Doğuş'ta!

Galatasaray Odeabank'ın kaptanı Sinan Güler, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına Fenerbahçe Doğuş'a transfer oldu

03 Temmuz 2017 19:36

Galatasaray Odeabank'ın kaptanı Sinan Güler, Fenerbahçe Doğuş'a transfer oldu. Transfer, Fenerbahçe'nin resmi sitesinden duyurulurken, "Sinan Güler'e Fenerbahçe'ye hoşgeldin diyor, her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş'a başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe resmi sitesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, ülke basketbolumuzun en önemli oyuncularından biri olan Sinan Güler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu Sinan Güler ile güçlendiriyor.

1 metre 92 santim boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da forma giyebilen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek.

Sinan Güler’e Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı ‘her kulvarda’ şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz."

ETİKETLER

Sinan GülerGalatasarayFenerbahçe Doğuştransferkaptanobradovicistedigidiyormutransferolduresmenaçıklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24