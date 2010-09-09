-SİNAN GÜLER: BÜYÜK GURUR DUYUYORUM İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda, tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısını yakalayan (A) Milli Basketbol Takımı oyuncusu Sinan Güler, bu takımın bir parçası olduğu için büyük gurur duyduğunu söyledi. Maçlarda kenardan gelip takıma yaptığı katkıyla dikkatleri üzerine çeken Sinan Güler, Slovenya'yı yenerek, yarı finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Sinan, ''Tarihimizde ilk kez yarı finale çıktığımızı duymak bile tüylerimi diken diken ediyor. Büyük bir gurur. Bu takımın bir parçası olmak büyük bir gurur'' dedi. Türkiye'de yapılan şampiyonada yarı finale kadar geldiklerini ve yollarına devam ettiklerini kaydeden Sinan, ''Çok iyi savunma yapıyoruz ve rakiplerimizi az sayıda tutuyoruz. Bu da hücumda daha rahat oynamamızı sağlıyor ve takıma güven veriyor. Ayrıca topu çok iyi paylaşıyoruz. Herkes kimin nerede boş olduğunu tahmin edip topu ona vermeye çalışıyor'' diye konuştu. -''GÖREVİM SAVUNMADA GEREKLİ ENERJİYİ VERMEK''- Grup maçlarının ardından top çalmada lider durumda bulunan ve Slovenya maçında da 3 top çalmayla oynayan Sinan, bundan sonra da top çalmalarının devam edeceğini söyledi. Takımdaki rolünün belli olduğunu anlatan milli basketbolcu, ''Takımdaki rolüm savunmada gerekli olan enerjiyi vermek ve savunma gücümüzü daha fazla yükseltmek. Bunun bir parçası olarak da top çalmam gerekiyor. Aynı şekilde bunu devam ettirmem gerekiyor'' şeklinde konuştu. Sinan Güler, Fransa ve Slovenya maçlarında takımın en skorer 2. oyuncusu olmasıyla ilgili de şunları kaydetti: ''Maçın sonları geldiğinde daha çok benim penetre edebileceğim pozisyonlar geliyor. Yardım geleceğini beklerken, yardım gelmediğinde pozisyonu bitirmem gerekiyor. Slovenya maçının başında da oyuna girdiğimde iki tane boş pozisyon yakaladım ve bunu sayıya çevirdim. Bizim takımın en büyük özelliği bu. Topu çevirip o boş adamı bulmakta çok başarılıyız.'' -''SIRBİSTAN MAÇINDA AVANTAJIMIZ SEYİRCİMİZ''- Sinan Güler, yarı finalde Sırbistan'ı da yenip, finale çıkacaklarına inandığını söyledi. İki takım için de çok önemli bir maç olduğunu dile getiren Sinan, ''Ancak Türkiye'de, kendi taraftarımızla oynayacak olmamız bizim için avantaj. Bugüne kadar oynadığımız her maçta seyircimiz bize müthiş destek verdi. Yunanistan, Fransa ve Slovenya maçında oynadığımız gibi oynarsak Sırbistan'ı da yeneriz'' dedi. -''ALTIN MADALYAYA BİR ADIM DAHA YAKINIZ''- Sinan Güler, Türkiye'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda başından beri şampiyonluğu hedeflediklerini kaydetti. Şampiyonaya altın madalya hedefiyle başladıklarını vurgulayan Sinan, ''Başından beri şampiyonluğu konuşuyorduk. Şu anda altın madalyaya bir adım daha yakınız. Olmaması için, şampiyonluğun konuşulmaması için hiçbir neden yok'' diyerek sözlerini tamamladı.