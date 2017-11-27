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Spor

Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sharapova hayranlarını dolandırdılar

Dolandırıcılar valeymiş gibi yaparak araç başına 20 lira ücret aldılar

27 Kasım 2017 13:20

İstanbul'da TEB Tennis Stars Organizasyonu kapsamında dün akşam Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen dünyaca ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova ve Türk tenisçi Çağla Büyükakçay’ın gösteri maçında onlarca kişi dolandırıldı.

Yaklaşık 15 bin kişinin izlemeye gittiği karşılaşmada kendilerine görevli süsü veren bir çete, onlarca kişiden vale parası aldı.

Maç nedeniyle yoğun bir trafik yaşanan Sinan Erdem’in önünde kollarında görevli bantı bulunan bazı kişiler, otoparkın dolu olduğunu söyleyerek araçları yol kenarında dubalarla ayırdıkları bölüme park ettirdi. Araç başına da 20 lira ücret aldılar.

Karşılaşma sonrasında araçlarını almaya gidenler ise büyük bir şokla karşılaştı. Görevlilerin sahte olduğu ortaya çıktı. Araçların tamamı ise trafik polisi tarafından otoparklara çektirildi.

Gece geç saatlere kadar pek çok kişi aracını bulmak için yoğun çaba sarfetti.

Trafik polisleri son zamanlarda böyle büyük organizasyonların yapıldığı yerlerin önünde benzer çetelerin faaliyet yürüttüğünü ve vatandaşı mağdur ettiklerini belirterek, bu organizasyonlara gidenleri uyardı.

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