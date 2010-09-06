-SİNAN ERDEM SPOR SALONU KIRMIZIYA BOYANDI İSTANBUL (A.A) - 05.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Fransa ile yaptığı 2. tur maçında Türk basketbolseverler salonu doldurdu. Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerinde ağırlıklı olarak kırmızı tişört ve formalarla yer alan taraftarlar, salonu adeta kırmızıya boyadı. Fransa Milli Takımı sahaya çıkarken, salonu ıslıklarla inleten Türk taraftarlar, ''12 Dev Adam'' sahaya çıktığında ise ayağa kalkarak, alkışladılar. Salondaki az sayıdaki Fransız taraftarlar da Türk taraftarlarla aynı tribünde karşılaşmayı izledi. Şampiyonada grup maçlarını Ankara'da oynayan Türkiye, İstanbul'daki ilk maçına çıktı. 15 bin 500 kişilik Sinan Erdem Spor Salonu, ilk kez bir basketbol maçında tamamen doldu. -ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM KARŞILAŞMAYI İZLEDİ- Türkiye'nin Fransa ile yaptığı karşılaşmayı Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da izledi. Yıldırım, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ile beraber locadan karşılaşmayı takip etti. -CEHVER VE ENGİN DE TRİBÜNDE- (A) Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyunculardan Engin Atsür ve Cevher Özer, Fransa maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Hazırlık döneminde sakatlandığı için şampiyonada oynayamayan Engin Atsür ile aday kadrodan çıkarılan Cevher Özer, tribündeki yerlerini alarak, milli takımı destekledi. -(A) MİLLİ FUTBOL TAKIMINDAN ''12 DEV ADAM''A DESTEK- 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu'ndaki ikinci maçında 7 Eylül Salı günü Belçika ile İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren (A) Milli Futbol Takımı, Fransa maçında ''12 Dev Adam''a destek verdi. (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, yardımcı antrenörler ve milli futbolcular, saha kenarındaki reklam panolarının arkasına konulan sandalyelere oturarak, karşılaşmayı izledi. Teknik heyet ve oyuncular, milli basketbolcuları sahaya çıkarken taraftarlar gibi ayağa kalkarak tezahürat yaptı. Futbol Federasyonu Başkanvekili Lutfi Arıboğan ve yönetim kurulu üyesi Levent Kızıl da futbolcularla birlikte karşılaşmayı izledi. Maç öncesi ısınma sırasında reklam panolarının yanına gelen Hidayet Türkoğlu'na, milli futbolcular Arda ve Tuncay, başarılar diledi. Hiddink, karşılaşmayı canlı yayınlayan NTV'de maç öncesi yaptığı açıklamada, Kazakistan galibiyetinin ardından futbolcuların basketbol maçını izlemek istediklerini belirterek, ''Biz de hemen kabul ettik. Çünkü üst düzeyde bir organizasyon'' dedi. Türkiye'yi grup maçlarında izlediğini ifade eden Hiddink, ''Özellikle Porto Riko maçında geriye düşmüşlerdi ama pes etmemişlerdi. Bu mücadeleleri beni çok etkiledi. Ben basketbolu çok seviyorum. Umarım hem bugün hem de turnuvada milli takım çok önemli işler yapar'' diye konuştu.