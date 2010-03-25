Sinan Engin'e 'Çakıcı davası'nda zaman aşımı

T24 - Alaattin Çakıcı'nın yurt dışına kaçışıyla ilgili Sinan Engin hakkındaki dava, 5 yıllık zaman aşımının dolması nedeniyle ortadan kalktı. 24 sanıklı davada Çakıcı ve Erol Evcil'in de aralarından bulunduğu bazı isimler çeşitli cezalar aldı.



Avusturya'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Alaattin Çakıcı'nın yurt dışına kaçışına ilişkin 24 sanığın yargılandığı davada, Çakıcı'ya 4 yıl 7 ay, Erol Evcil'e 2 yıl 3.5 ay ve Kaşif Kozinoğlu'na 5 ay hapis cezası verilirken Sinan Engin hakkında açılan davanın 5 yıllık zaman aşımının dolması nedeniyle ortadan kaldırılmasına hükmedildi.



İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan Velit Yavuz Günerkan ve Öznur Çıtlak katıldı.



Başka suçtan tutuklu sanıklardan Alaattin Çakıcı ve Erol Evcil'in (Eşrefoğlu) de aralarında bulunduğu diğer 22 sanık ise duruşmaya gelmedi.



Duruşmada, sanıklardan Sinan Engin'in avukatı Altın Mimir'in gönderdiği mazeret dilekçesi, dosyanın karar aşamasında olması ve mazeretin davayı uzatmaya yönelik olduğunun anlaşılması nedeniyle mahkeme heyeti tarafından reddedildi.



Esas hakkındaki görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Altay, daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirterek, sanıklardan Cem Akarsu'nun 'suç örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasını, 'sahte pasaport tanzim etmek' ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçlarından açılan davaların ise zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasını talep etti.



Duruşmada son sözleri sorulan tutuksuz sanıklar Öznur Çıtlak ve Velit Yavuz Günerkan, daha önceki savunmalarını tekrar ederek beraatlarını istedi.



Söz alan diğer sanık avukatları ise beraat ve 'zaman aşımı nedeniyle davanın ortadan kaldırılması' talebinde bulundu.



Çakıcı 4.5 yıl, Engin'e zaman aşımı



Sanık Sinan Engin hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' ve 'özel evrakta sahtecilik' suçlarından açılan davanın 5 yıllık zaman aşımının dolması nedeniyle ortadan kaldırıldı.



Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Alaattin Çakıcı'nın eski 4422 sayılı yasanın 1/1. maddesi gereğince lehe sonuç doğuran 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan, örgütün silahlı olmasını da göz önüne alarak 3 yıl 4 ay ve eski TCK'ya göre 'sahte pasaport ve nüfus cüzdanı kullanmak' suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere, toplam 4 yıl 7 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.



Evcil'e 2 yıl 3.5 ay hapis cezası



Sanık Erol Evcil'in (Eşrefoğlu) de 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 1 yıl 15 gün ve 'sahte pasaport ve nüfus cüzdanı kullanmak' suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere, toplam 2 yıl 3.5 ay hapisle cezalandırılmasını öngören heyet, sanıklar Kaşif Kozinoğlu, Hakkı Süha Şen, Mehmet Özbulut, Mustafa Kamalak, Mehmet Salih Hantal, Öznur Çıtlak, Oğuz Yenen ve Şükrü Kazanç'ın ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan 5 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.



Sanık Sinan Engin hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' ve 'özel evrakta sahtecilik' suçlarından açılan davanın 5 yıllık zaman aşımının dolması nedeniyle ortadan kaldırılmasına hükmeden heyet, sanıklardan Gençağa Çakıcı hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' ve 'ruhsatsız tabanca bulundurmak' suçlarından açılan davanın da zaman aşımı süresi dolduğu için ortadan kaldırılmasına karar verdi.



Mahkeme heyeti, sanık Ali Yüce'ye 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verirken 'sahte pasaport ve nüfus cüzdanı düzenlemek' suçundan açılan davanın ise zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına hükmetti.



Sanıklar Aydın Göker ve Fırat Ardınç hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım' suçundan 5 ay ve 'sahte nüfus cüzdanı ve pasaport düzenlemek' suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası öngören heyet, sanık Aytuğ Çakıcı'nın 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 1 yıl 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Heyet, Aytuğ Çakıcı hakkında, 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan açılan davanın ise zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına hükmetti.



Sanıklar Murat Aydınşakir, Adem Çakıcı, Ozan Güngören ve Cem Akarsu'nun 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 1 yıl 15 gün hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran heyet, bu sanıklar hakkında 'sahte nüfus cüzdanı kullanmak' ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçlarından açılan davanın da yine 5 yıllık zaman aşımının dolması nedeniyle ortadan kaldırılması yönünde karar verdi.



Sanıklar Nizamettin Özoğul, Velit Yavuz Günerkan ve Faik Meral hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan açılan davaların 5 yıllık zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle ortadan kaldırılmasına hükmeden heyet, sanık Başar Barış Çakıcı hakkında açılan davanın ayrılarak başka bir dosyaya kaydedilmesine ve sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi.