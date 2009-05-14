Sinan Engin, Manisa yolcusu

Süper Lig'e bir sezon aradan sonra yeniden merhaba diyen Manisaspor, Sinan Engin'e genel menajerlik teklifinde bulundu.



Bank Asya 1. Ligi'ni lider bitirerek bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen Manisaspor, profesyonel bir yapılanma için kolları sıvadı. İlk iş olarak kulüp içinde bir genel menajerlik sistemi oluşturmayı planlayan yönetim, değişik dönemlerde Beşiktaş'ta bu görevi üstlenen Sinan Engin'e teklif götürdü.



Başkan Kenan Yaralı, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için İzmir'e gelen Sinan Engin'e bu konudaki teklifini ilettiğini belirterek, `` Teknik direktörümüz Levent Eriş'le her konuda anlaştık. Yola onunla devam etmek istiyoruz. Menajerlik görevi için de Sinan Engin'e öneride bulunduk. Kafamızdaki şablonu ve şartlarımızı kendisine bildirdik, cevap bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturabiliriz. Süper Lig'de menajerlik sistemini devreye sokmaya kararlıyız'' diye konuştu. (DHA)

