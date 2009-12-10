Sinan Bolat'tan 'UEFA golü'!

T24 - Şampiyonlar Ligi’nde grup mücadeleleri dün (9 Aralık 2009) gece oynanan maçlar sonunda tamamlandı.Maçın özeti ve Sinan Bolat'ın son dakika golü/Video
H Grubu’ndaki maçta Standard Liege, evinde AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalırken milli kalecimiz Sinan Bolat adeta devleşti. Mücadele boyunca birçok kritik kurtarışa imza atan Sinan, 90+5. dakikada attığı golle takımı Standard’ı UEFA Avrupa Ligi’ne katılmasını sağladı. Barcelona, deplasmanda Dinamo Kiev’i 2-1 yenerken Inter, Rubin Kazan’ı 2-0 mağlup etti. Rubin Kazan’da forma giyen Gökdeniz Karadeniz, maça ilk 11’de başladı ve 74 dakika görev yaptıŞampiyonlar Ligi’nde 2. Tura çıkanlar
Bordeaux, Bayern Münih, Manchester United,CSKA Moskova, Real Madrid, Milan, Chelsea,
Porto, Fiorentina, Olympique Lyon, Barcelona,Inter, Sevilla, Stuttgart, Arsenal, OlympiakosUEFA Avrupa Ligi'ne giden takımlar
Juventus, Wolfsburg, Marsilya, A.Madrid,Liverpool, Rubin Kazan, U.Urziceni, S. Liege
Not: Şampiyonlar Ligi’nden Avrupa Ligi’ne kalan takımlardan Liverpool, Rubin Kazan, S.Liege ve A.Madrid gruplarını lider bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe ile Galatasaray’ın 2. turdaki muhtemel rakipleri arasına katıldılar.