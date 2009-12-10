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Spor

Sinan Bolat'tan 'UEFA golü'!

Standart Liege kalecisi Sinan Bolat, son dakikalarda attığı kafa golüyle takımını UEFA'ya taşıdı.

10 Aralık 2009 02:00

T24 - Şampiyonlar Ligi’nde grup mücadeleleri dün (9 Aralık 2009) gece oynanan maçlar sonunda tamamlandı.

Maçın özeti ve Sinan Bolat'ın son dakika golü/Video

H Grubu’ndaki maçta Standard Liege, evinde AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalırken milli kalecimiz Sinan Bolat adeta devleşti. Mücadele boyunca birçok kritik kurtarışa imza atan Sinan, 90+5. dakikada attığı golle takımı Standard’ı UEFA Avrupa Ligi’ne katılmasını sağladı.  Barcelona, deplasmanda Dinamo Kiev’i 2-1 yenerken Inter, Rubin Kazan’ı 2-0 mağlup etti. Rubin Kazan’da forma giyen Gökdeniz Karadeniz, maça ilk 11’de başladı ve 74 dakika görev yaptı

Şampiyonlar Ligi’nde 2. Tura çıkanlar

Bordeaux, Bayern Münih, Manchester United,
CSKA Moskova, Real Madrid, Milan, Chelsea,
Porto, Fiorentina, Olympique Lyon, Barcelona,
Inter, Sevilla, Stuttgart, Arsenal, Olympiakos

UEFA Avrupa Ligi'ne giden takımlar

Juventus, Wolfsburg, Marsilya, A.Madrid,
Liverpool, Rubin Kazan, U.Urziceni, S. Liege

Not: Şampiyonlar Ligi’nden Avrupa Ligi’ne kalan takımlardan Liverpool, Rubin Kazan, S.Liege ve A.Madrid gruplarını lider bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe ile Galatasaray’ın 2. turdaki muhtemel rakipleri arasına katıldılar.

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