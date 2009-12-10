Sinan Bolat'tan 'UEFA golü'!

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Şampiyonlar Ligi’nde 2. Tura çıkanlar

UEFA Avrupa Ligi'ne giden takımlar

H Grubu’ndaki maçta Standard Liege, evinde AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalırken milli kalecimiz Sinan Bolat adeta devleşti. Mücadele boyunca birçok kritik kurtarışa imza atan Sinan, 90+5. dakikada attığı golle takımı Standard’ı UEFA Avrupa Ligi’ne katılmasını sağladı. Barcelona, deplasmanda Dinamo Kiev’i 2-1 yenerken Inter, Rubin Kazan’ı 2-0 mağlup etti. Rubin Kazan’da forma giyen Gökdeniz Karadeniz, maça ilk 11’de başladı ve 74 dakika görev yaptıBordeaux, Bayern Münih, Manchester United,Porto, Fiorentina, Olympique Lyon, Barcelona,Juventus, Wolfsburg, Marsilya, A.Madrid,Not: Şampiyonlar Ligi’nden Avrupa Ligi’ne kalan takımlardan Liverpool, Rubin Kazan, S.Liege ve A.Madrid gruplarını lider bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe ile Galatasaray’ın 2. turdaki muhtemel rakipleri arasına katıldılar.