Sinan Bolat Galatasaray için İstanbul'da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen milli kaleci Sinan Bolat İstanbul'a geldi.

Sporx'in haberine göre, tecrübeli kaleci akşam saatlerinde İstanbul'a gelirken, daha sonra Boğaz'da yemek yerken görüntülendi. Transferi hakkında konuşmaktan kaçınan Sinan Bolat için önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Başarılı kaleci "Galatasaray gerekli açıklamayı yapacak" diyerek sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili sessizliğini sürdürmeyi tercih etti. Galatasaray'a da 1 yıllık kiralık transfer edileceği belirtilen gurbetçi oyuncuya bir yıl için 1 milyon Euro ödenecek. Galatasaray’ın, Porto kulübüne ise çok az bir rakam ödeyeceği öğrenildi.

Sinan Bolat, geçen yıl Kayserispor'da ligin ikinci yarısı kiralık olarak forma giymiş ve başarılı bir performans göstermişti. Galatasaray kulübünün bu transferi kısa bir zaman içinde açıklaması bekleniyor.